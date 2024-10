Expositie Knollenland in MOW/Museum Westerwolde geopend

BELLINGWOLDE – In MOW/Museum Westerwolde is vanaf vandaag de expositie Knollenland te zien.

Knollenland verkent het thema wilde dieren in een veranderend Gronings landschap en is te zien van 20 oktober 2024 tot en met 16 maart 2025.



Kunstenaars

In de multimediale tentoonstelling, die ook naar buiten gaat, tref je werk van 25 kunstenaars: Bouwien Bonkes, Laura Boomsma, Riemke Bouwman, Margot Brekelmans, Laura van Gaans, Geertje Geertsma, Thamar Haak, Elise Klinkert, Herman Knottnerus, Jannes Koetsier, Gea Koopman, Lianne de Kort, Tommy van der Loo, José van Loon, Stefanie Ottens, Rowena Peters, Marjan Schaap, Cindy Sprokel, Peter Veen, Gerda Viszer, Chyenne Westphal, Leonard Witte, Monika Wolgast, Beth (Ka Yi) Wong en Pim Zwier.

Over het thema

De haas die op oude schoolplaten nog parmantig prijkt, staat nu samen met het konijn op de rode lijst, net als weidevogels. Hoeveel kikkers kwaken er eigenlijk nog in de boerensloot? Andere dieren doen het ondertussen goed of zijn zelfs in opkomst. En, hoe zit het met wormen, vlinders of vleermuizen? We delen ons platteland met veel meer dieren dan we denken. Door in te zoomen, langere tijd stil te staan of ondergronds te gaan, openbaren zich dierenlevens waar wij mensen gemakkelijk aan voorbij gaan. Werelden die wij soms met het blote oog niet eens kunnen zien.

Dieren als landschapsvormers

Dieren maken vormen, lijnen en texturen in Groninger landschappen, soms overduidelijk zoals bij een mol, soms meer verscholen, in de bodem bijvoorbeeld. De rol van insecten als opruimers van de natuur en bij bestuiving van planten en bloemen is vaak bekend. Maar, wist je dat bijvoorbeeld mosselen helpen slikplaten te vormen met weer effecten op de waterkwaliteit? Kijk met nieuwe ogen naar dieren in ons landschap.

Een (on)gemakkelijk samenleven | Hoe kunnen wij mensen samenleven met wilde dieren en zij met ons? Hoe verhoudt ons romantische idee van de mooie natuur zich tot de realiteit van stekende muggen en gevaarlijke teken? Hoe kunnen dieren ongestoord leven in een landschap dat door de mens opgeëist wordt? Maar ook, hoe ervaren wij de schoonheid van wilde dieren? Hoe drukken zij een stempel op onze omgeving en onze beleving ervan? Wat is bijvoorbeeld een veld zonder ree of reiger of zonder zoemende insecten? En hoe zit het met blijdschap of juist angst die wij mensen ervaren in het spotten of ontmoeten van wilde dieren.

Dieren onder druk, Veranderend landschap

Mensen eisen steeds meer ruimte op. Zeker op het platteland waar de biodiversiteit in de laatste decennia flink is afgenomen. Wilde dieren delven hierbij vaak het onderspit. Tegelijkertijd worden mensen steeds bewuster van het belang van wilde dieren voor het landschap/ecosysteem.

Door de ogen van dieren | Als je je menselijke perspectief inruilt voor die van een dier, wat zie je dan?

Wat kun je nog meer verwachten?

Jonge bezoekers beleven de tentoonstelling met een eigen route. Onder de titel Geschoten kunnen natuurfotografen bijdragen met dierenportretten. Beleef de tentoonstelling als een wandeling en spot onderweg diverse dieren met een band met Westerwolde. Ook daagt de tentoonstelling de bezoeker in een interactieve opstelling uit om na te denken over biodiversiteit op het platteland.

Opening

Het MOW presenteerde vanmiddag met gepaste trots de verrassende expositie. Bij de opening zong troubadour Bernard Wubbels een speciaal openingslied. Buiten konden de bezoekers de live performance “Twiet twiet’ van Herman Knotnerus beleven.

MOW, Museum Westerwolde vind je aan de Hoofdweg 161 in Bellingwolde.

Foto’s: Johannes Velthuis