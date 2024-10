Friese Rijders pakken groots uit tijdens Open Dag

HAULERWIJK – De Friese Rijders pakken groots uit tijdens de Open Dag van het pakhuis in Haulerwijk op woensdag 30 oktober aanstaande. Heel Nederland wordt zelfs uitgenodigd om de unieke productielijn te komen bekijken.

Samen met ongeveer 75 vrijwilligers en Oekraïense vluchtelingen die in Nederland verblijven worden er in het pakhuis bananendozen met voedsel, medische en hygiënische levensmiddelen voor burgers en militairen ingepakt en klaargemaakt voor transport. Sinds de start van de oorlog eind februari 2022 hebben de Friese Rijders samen met hun partner in Oekraïne al aan meer dan 1.000.000 mensen humanitaire hulp kunnen bieden.

Adviseur van president Zelensky is zeer enthousiast over het bananendoos-concept

Afgelopen juli mocht Arnaud Dijkstra namens de Friese Rijders een dankbrief in ontvangst nemen van Mykhailo Podolyak (zie foto), adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De woorden vanuit de Oekraïense overheid en onze partnerorganisatie in Oekraïne, Open Door Foundation zijn: “Het bananendoos concept van de Friese Rijders is het beste humanitaire hulppakket van Oekraïne op dit moment. Het redt vele duizenden levens en brengt hoop en hulp aan honderdduizenden en we vragen daarom de Friese Rijders op te schalen voor de aankomende zware winterperiode.”

Heel Nederland is nodig

Om aan deze hulpvraag gehoor te geven willen de Friese Rijders dan ook opschalen en alle 12 provincies in Nederland bij dit initiatief betrekken. In het pakhuis met het voor Nederland unieke rollenbanensysteem kunnen rond de 1.500 gevulde bananendozen ingepakt worden per dag. Dat is een vrachtwagen met 20 ton aan hulpgoederen per dag, genoeg om tussen de vijf- en zevenduizend mensen te helpen.

Doordat de oorlog nu al ruim 2,5 jaar onderweg is groeit de nood in Oekraïne voor hulpbehoevenden. Er staat een enorme druk op het land door getroffen energievoorzieningen en moeizame bevoorrading van levensmiddelen. Daarnaast is er natuurlijk de druk die opgevoerd is aan de frontlinie en de natte en koude herfst en winter in het vooruitzicht. Een optelsom die vraagt om extra hulp en een reactie vanuit heel Nederland.

De Friese Rijders hebben in 2024 tot nu toe €600.000 aan donaties binnengekregen en omgezet in humanitaire hulp. Door de geoliede, professionele en stabiele organisatie kunnen de Friese Rijders het bananendozen concept laten groeien naar het verwerken van €1.800.000 aan donaties per jaar. Dit is waarom heel Nederland uitgenodigd wordt bij deze unieke kans om mee te doen met het beste humanitaire hulppakket voor Oekraïne; de gevulde bananendoos.

Open dag pakhuis 30 oktober

De Friese Rijders nodigen daarom heel Nederland uit om langs te komen voor een rondleiding en uitleg over de bananendozen, het transport, verspreiding in Oekraïne en hoe heel Nederland mee kan doen. Voor kinderen is er o.a. een springkussen en een kleurwedstrijd. De tekeningen gaan mee in de bananendozen. Een rondleiding door het pakhuis duurt ongeveer 45 minuten en koffie/thee staat klaar voor iedereen en voor een lunch wordt gezorgd. Iedereen is van harte welkom om te ontdekken hoe u deze winter ook een bijdrage kunt leveren!

Kijk op de website (www.frieserijders.nl) voor meer informatie of het geven van een donatie. Alle donaties worden besteed aan inkoop van hulpgoederen. Op de website vind je ook informatie over lopende acties, hoe het Friese Rijders pakhuis werkt, welke hulpgoederen specifiek nodig zijn en waar alle hulpgoederen verspreid worden.