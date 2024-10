Griezelnacht Blijham weer groot succes

BLIJHAM – Apocalyps – Het einde van de wereld. Dit is wat er gebeurde in de nacht van 19 op 20 oktober 2024.

In 2024 breekt de hel los op aarde. Het gebeurde allemaal na een zombievirus uitbraak vanuit Amerika. Al snel verspreidde het virus zich rond over de hele wereld. Niemand is meer veilig en het einde van de wereld is in zicht. Inmiddels is ook het dorp Blijham besmet geraakt met het zombievirus! Inwoners worden verzocht om te vluchten.



Op het sportpark bij Schietsportvereniging Blijham is een legerbasis opgezet. Vanuit dit kamp verzamelen inwoners zich en wachten tot ze naar veilig gebied getransporteerd worden met behulp van de hulpdiensten. Alleen weten de inwoners niet wat hen te wachten staat bij vertrek……

De griezelnacht lijkt ieder jaar populairder te worden. De kaarten waren binnen korte tijd uitverkocht. De Kloosterboertjes uit Heiligerlee kwamen zelfs met een volle touringcar. De organisatie mocht in totaal 230 deelnemers verwelkomen en er vertrokken rond de 30 groepen vanuit het basiskamp om via het Blijhamsterbos naar veilig gebied te worden gebracht. Tenminste, dat dachten ze. In de legerbasis was het eerste slachtoffer namelijk al besmet geraakt met het zombievirus en zijn hand viel van zijn lichaam en hij begon hevig te schokken. Ze hebben nog geprobeerd om hem te redden maar voor dit slachtoffer was het te laat. Rondom de legerbasis liepen al meerdere besmette soldaten als zombies rond en waren een gevaar voor de inwoners. Hierdoor was het een grote uitdaging om alle mensen naar de bus te brengen vlakbij het kamp. Bij aankomst bleek de angstige buschauffeur in zijn eentje te zijn gevlucht. Maar gelukkig kwam er een oude brandweerwagen met kundig personeel aan om de inwoners op te pikken. Eindelijk naar veilig gebied. De groepen werden afgezet op een veilig plek. Maar helaas waren hier ook al mensen besmet……



De deelnemers vluchtten het bos in om zichzelf weer in veiligheid te brengen. In het bos kwamen ze veel zombies tegen en het was de vraag of ze veilig en onbesmet het bos weer uit konden komen.

Een grote groep van ongeveer 80 vrijwilligers heeft de griezelnacht tot een groot succes gemaakt. Prachtige creaties en bouwwerken waren te bewonderen en de acteurs hadden acteertalent en inlevingsvermogen om de deelnemers te vermaken.

De organisatie Buitengewoon Blijham is trots en dankbaar voor de inzet van iedereen die in welke vorm dan ook zijn steentje heeft bijgedragen om deze Griezelnacht tot een succes te maken.

In 2025 wordt de Griezelnacht georganiseerd op zaterdag 18 oktober.

Tekst en foto’s ingezonden door Lineke Dekker