Westerwolde boekt zwaarbevochten overwinning op Stad-Groninger Groen Geel

VLAGTWEDDE – In een wedstrijd waarvoor de publieke belangstelling aan de matige kant was en het spelniveau van beide ploegen over de gehele wedstrijd gezien een idem dito beeld gaf, trok Westerwolde tegen het stad-Groninger Groen Geel op De Barlage uiteindelijk een zwaarbevochten 3 – 2 zege over de meet. Het was Sander van Hoorn die in de bijna ultieme slotfase na een vloeiende aanval over links de bal voor de winnende goal met een ogenschijnlijk simpele voetbeweging op weergaloze wijze in de bovenhoek van het doel van Groen Geel liet verdwijnen. Over de totale negentig minuten gezien kon de uitslag van het duel wel als een terechte overwinning voor de Vlagtwedders worden bestempeld, die met dit resultaat bewerkstelligden dat de aansluiting met de top van de ranglijst werd behouden en dat de bittere nasmaak van het verlies van vorige week tegen Veelerveen werd weggespoeld.

Nadat de eerste tien minuten hoofdzakelijk bestonden uit het aftasten van elkaars krachten, was het in de 10e minuut dat de eerste doelrijpe kans zich aandiende. De over rechts weggestoken Joran Luijten leverde namens Westerwolde een prima voorzet af die door Sander van Hoorn op juiste waarde werd geschat. Zijn kopbal richting de verre paal plofte echter vanaf het metaal de verkeerde kant op, het veld weer in. Hierna diende zich voor beide partijen nog een aantal kleine kansen aan, maar tot het gewenste effect, het verkrijgen van een doelpunt, leidde dit niet. Deels door goed keeperswerk, maar ook door de vele onnauwkeurigheid, bleef het tot de 33e minuut 0 – 0. Een slippertje in het linker verdedigingsblok van Westerwolde zorgde er in die minuut voor dat speler / trainer Henk-Jan Schoonbeek van Groen Geel een hoge voorzet kon afleveren. Binnen de vijf meter toornde Boris Luttikhuizen ver boven iedereen uit en na zijn ferme kopstoot was er voor doelman Erwin Timmer van Westerwolde, ondanks de moeite die hij deed, geen houden meer aan: 0 – 1. De thuisploeg probeerde in de resterende tijd tot de rust nog de gelijkmaker te forceren, maar slaagde daar niet in. Na iets meer dan vijfenveertig minuten voetballen kondigde de deze middag rustig en beheerst leidende scheidsrechter Koops uit Siddeburen dan ook de onderbreking aan met een 1 – 0 voorsprong voor de promovendus van het afgelopen seizoen.

Na waarschijnlijk een kleine donderspeech in de pauze van trainer Wessel Woortman van Westerwolde, was het de thuisploeg die van meet af aan in het tweede bedrijf de lakens uitdeelde. En in de 57e minuut was het dan wel raak voor de ploeg van captain Rudolf Riks. Met een prima op maat gegeven dieptepass stuurde Michel ter Horst spits René v.d. Laan de vrije ruimte in en zoals zo vaak het geval bleef de veelvuldige doelpuntenmaker ook nu rustig in de een tegen een met doelman Matisse de Boer en schoof hij het leer beheerst en geplaatst langs de doelman van de gasten: 1 – 1. En in de 60e minuut was het andermaal raak voor de Vlagtwedders. De deze middag meermaals over linkflank opduikende Julian Smid legde de bal keurig terug en in een mêlee van spelers binnen de zestien was het opnieuw René v.d. Laan die met een simpele voetbeweging de bal met enig geluk richting de tweede paal stuurde. Dit keer werkte de ronding van het aluminium wel mee en verdween de bal miraculeus voor de tweede keer deze middag achter De Boer. Tijd voor v.d. Laan om opnieuw te gaan “vliegen”: 2 – 1. Lang kon Westerwolde echter niet van de verkregen voorsprong genieten. Een meer en meer aandringend Groen Geel en een daardoor achteruitlopend Westerwolde, wilde kost wat kost de gelijkmaker laten aantekenen. En dat lukte op een prima manier. Een hoge voorzet vanaf rechts werd bij de tweede paal door de geheel vrijstaande Boris Luttikhuizen diagonaal opnieuw achter de kansloze Erwin Timmer van Westerwolde gekopt: 2 – 2. En toch lukte het Westerwolde de drie wedstrijdpunten op haar conto bij te schrijven. In de 82e minuut ontsnapte andermaal Julian Smid op links aan zijn directe tegenstanders, waarna hij zag hoe Sander van Hoorn met een eenvoudige voetbeweging zijn teruggetrokken bal tot doelpunt promoveerde en uiteindelijk als matchwinnaar het veld kon verlaten: 3 – 2. En hoewel het voor de aanhang van Westerwolde zo af en toe nog wel een aantal minuten billen knijpen zou worden, bleven de punten deze middag in Vlagtwedde. Voor arbiter Koops resteerde het kunnen terugkijken op een sportieve wedstrijd waarin door hem slechts één gele kaart werd uitgedeeld.

Door deze zege belandde Westerwolde op een keurige zesde plaats in de tussenstand. Uit de vijf gespeelde wedstrijden behaalden de roodwitten negen punten, werd er zeventien keer gescoord en kreeg men acht doelpunten tegen. De ploeg blijft hierdoor keurig in het spoor van de koploper(s) van de vierde klasse B, maar moet zich er wel van bewust zijn dat er in de maand november een aantal cruciale wedstrijden volgt die bepalend kunnen zijn voor het eerste periodekampioenschap en de daaruit voortvloeiende tussenstand. Volgende week zondag is er een inhaal- en bekerweekend, hetgeen betekent dat Westerwolde vrij is. Zondag 3 november volgt er dan een uitwedstrijd in en tegen Nieuw Buinen.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer – Ben Ophof (75e min. Merijn te Velde) – Frank Riks –– Rudolf Riks – Luca Kiers – Michel ter Horst (80e min. Yorick Zuurman) – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn – Julian Smid (85e min. Mikai Luijten) – Joran Luijten – René v.d. Laan

Scheidsrechter: dhr. R. Koops uit Siddeburen

Aantal toeschouwers: 80

Amusementswaarde: 6,5

HJ Pleiter

