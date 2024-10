Dit najaar is er weer een takkenroute in Westerwolde en Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 21 oktober, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER REGEN | VRIJ ZONNIG INTERMEZZO

Het is tot morgen nog een beetje wisselvallig maar van morgen tot donderdag is het fraai weer met vrij veel zon. Vanochtend is er trouwens ook af en toe zon en het is nog droog, vanmiddag raakt het geheel bewolkt met kans op wat lichte regen. Heel veel regen valt er tot de avond niet: veel meer kans op wat regen is er in de loop van vanavond en met name komende nacht. Tot morgenochtend is 5 tot 10 mm aan neerslag mogelijk. De wind is vandaag zwak tot matig uit het zuidwesten, later op de dag is er weinig wind. Maximumtemperatuur 16 graden.

Morgenochtend klaart het snel op en daarna is het een droge dag met zonnige perioden en een maximum rond 15 graden met een matige zuidwestenwind.

Woensdag draait de wind naar het zuiden en neemt ook af. ’s Ochtends is er kans op enkele mistbanken maar verder is het zonnig en lekker fris najaarsweer met een maximum van 14 á 15 graden. Donderdag is er een zuidoostenwind en dan is het vooral zonnig, maar vrijdag komt een front uit het westen dichterbij en dat betekent meer bewolking en kans op regen.