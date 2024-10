GRN Festival 2024: Ontdekkingsreis langs Groninger taal, cultuur en geschiedenis

HOOGEZAND – Op 16 november vindt in cultuurcentrum Kielzog de vierde editie van het GRN festival plaats, met WAARK, Steernvanger, Theo de Groot, uitreiking 25ste Pervinzioale Schriefwedstried, GRN Loug, Proatjederij en nog veel meer!

Of je nu houdt van een bruisend en actief stadsleven of liever op zoek gaat naar de rust en ruimte in de provincie; Groningen heeft het allemaal. Maar wat is typisch Gronings en wat heeft Groningen te bieden aan eigen taal en cultuur? Ontdek het tijdens GRN festival op zaterdagmiddag 16 november in cultuurcentrum Kielzog in Hoogezand. De vierde festivaleditie staat in het teken van de Groningse taal en cultuur in al zijn diversiteit. Groningstalige theatergroep WAARK bestaat 50 jaar en opent het festival met scènes uit hun gloednieuwe jubileumvoorstelling HAALFMAAL of de macht van domhaid. De presentatie van GRN Festival is in handen van Erik Hulsegge. De toegang is gratis!

Een greep uit het programma:

Groninger gelukszoekers en Aigenhaimers

Naast WAARK is GRN een podium voor meer Gronings theater. Met DNA-USA brengt Theo de Groot een theatrale lezing over Groningers die vanaf de negentiende eeuw per schip naar Michigan, USA, emigreerden. Het is ook een persoonlijk verhaal: van Theo’s opa Andy, die in 1954 met vrouw en kinderen naar Amerika vertrok. Over Groninger gelukszoekers, en over vertrekken en blijven. In het Grand Café kun je tijdens GRN het streektaalprogramma Aigenhaimers bijwonen, waar Grunneger troebadoer Jan Henk de Groot met collega-muzikanten optreedt.

Haide Bliksem Award 2024 & Pervinzioale Schriefwedstried

Afgelopen jaar won Johannes Peetsma (TikTok Tammo) de Haide Bliksem Award voor het promoten van het Gronings. Dit jaar wordt de prijs opnieuw uitgereikt aan iemand die veel voor de Groningse cultuur betekent. Na de videowedstrijd Vlog Em Mor is er dit jaar aandacht voor de Pervinzioale Schriefwedstried van het Centrum Groninger Taal & Cultuur. Het de 25ste editie van dé provinciale competitie voor verhalen en gedichten geschreven in het Gronings. In oktober konden eigen verhalen en gedichten met het thema ‘Vrijhaid’ worden ingezonden. De beoordeling is in handen van juryleden Merel Weijer (HISTER), taalwetenschapper Hedwig Sekeres en Groninger schrijver Fré Schreiber. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens GRN.

Steernvanger, Klaas Spekken & Golden Ticket

Het programma zit dit jaar weer vol streektaalmuziek. Met onder andere het jazzprogramma Drentse Dichters, Fryske Fersen & Gronings Goud van Klaas Spekken en de Stageband Jazz Orchestra. Steernvanger sluit het festival muzikaal af met hun aanstekelijke en poëtische Groningse indiefolk. Speciaal voor GRN verzorgen de drie talentvolle finalisten die hebben gestreden voor de Golden Ticket – de Groningse inzending – van het Regio Songfestival (RTV Noord) een exclusief muziekoptreden. Maak je klaar voor singer-songwriter Bé Schmaal, het duo Toalschatten en ‘Jonkje met de Pet’ Marthijs Veldthuis.

Proatjederij: ontmoet Grunnegers

Nieuw deze editie is de levende bibliotheek Proatjederij. Ontmoet Groningers met bijzondere beroepen; ga in gesprek met en kom meer te weten over Johan van Dijk (molenaar), Frits Gosselaar (imker), Kasper Peters (dichter), Anna van Ewsum (borgvrouw, vertolkt door Hennie van der Laan en Georg Wilhelm van Inn-und Kniphausen door Henk Wierenga), Fré Schreiber (schrijver), Kees Danhof (man van Grunneger gezegdes), Alex Kampinga (eigenaar Groninger Schaatsmuseum Sappemeer) en Het Wilde Wezen (wildplukgids Brenda Stavast).

GRN-Loug, Grunneger Krougkwis & SPRAAKLAB

In GRN-Loug kun je heerlijk struinen en ontmoet je naast Groninger taal- en cultuurorganisaties ook historische verenigingen en boekhandelaren. Kom langs om dat ene speciale Grunneger bouk te kopen, of het nieuwste muziekalbum van jouw favoriete Groningstalige band. Koop er wijn oet Grunnen en maak kennis met de makers van Reizend Erfgoed. Tijdens de Grunneger Krougkwis van Olaf Vos test je je kennis over Groninger taal, erfgoed, muziek en historie. En in SPRAAKLAB vind je uit hoe goed jouw dialect kan verklappen waar je vandaan komt.

Film en verhalen van Jan J. Boer

Vorig jaar juni werd in de Wildervanksterdallen bij Veendam een bijzondere Grunneger Toalroute geopend. Wandelend over de zeven draaibruggetjes maak je er kennis met de Groningse gedichten, liedjes en verhalen van de schrijver dr. Jan J. Boer. Voor ouderen en mensen slecht ter been die de taalroute niet kunnen bewandelen is een Jan J. Boer film- en verhalenmiddag bedacht; in verschillende zorg- en verpleeghuizen, in bibliotheken én tijdens GRN. In de film neemt Törf-zanger, streektaalconsulent en presentator Henk Scholte de kijker langs de Grunneger Toalroute. Beelden van vroeger en nu worden afgewisseld met ‘verhoalen uut t doktershuus’ van Jan J. Boer.

GRN voor kinderen: borduren, animaties & meer

Bibliotheek Hoogezand heeft voor kinderen dit jaar een extra leuk en vol programma bedacht. In het eLAB kun je al je creativiteit de vrije loop laten met je favoriete Groningse uitspraken. In het Taalhuis mag je oude ansichtkaarten kleur geven door erop te borduren en bij de leestafel in de bibliotheek laat jong talent Marieke Druiven haar nieuwste animatie zien; een horrorverhaal dat zich afspeelt op het Groninger platteland.

Voor meer informatie en het programma van GRN kijk op www.kielzog.nl/evenementen/grn. Meer Grunnegs? Kijk op www.cgtc.nl

Centrum Groninger Taal & Cultuur