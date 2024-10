TER APEL – Museum Klooster Ter Apel luidt de noodklok. Vanwege gestegen kosten, niet in het minst door energie, eindigt de stichting dit jaar in de min. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar erger wordt. Een tweede probleem is dat het al langere tijd de wens is om het museumpersoneel

eerlijk te betalen. De medewerkers verdienen een beter loon conform de Museum CAO, betaling van daadwerkelijk gemaakte uren en het opbouwen van een pensioen.

Het museum heeft een brief aangeboden aan het gemeentebestuur en gemeenteraad van Westerwolde, waarin ze uitlegt wat er financieel nodig is om een sluitende begroting voor de komende vier jaar te

bereiken. Museum Klooster Ter Apel doet een dringend beroep op de gemeente voor een verhoging van de jaarlijkse subsidie en een toezegging voor de komende vier jaar.

Klooster uit 1465

Museum Klooster Ter Apel is gevestigd in het Kruisherenklooster in Ter Apel, dat in 1465 is gebouwd. Het werd bij de stichting ‘Domus novae lucis’ (huis van het nieuwe licht) genoemd. De Kruisheren, een kleine kloosterorde, bewoonden het klooster en hadden een boerderij en verschillende werkplaatsen op het kloosterterrein, de kloosterenclave. Het huidige Hotel Boschhuis is gebouwd op de fundamenten van het bak- en brouwhuis van het klooster. Na de reformatie heeft het kloostergebouw vele functies gehad, waaronder school en woonhuis. Het klooster is nooit afgebroken en is daarmee het enige middeleeuwse

plattelandsklooster in Noord-Nederland. Alleen de westvleugel is ten prooi gevallen aan de sloophamer om de stenen in de buurt opnieuw te gebruiken. In 2001 is de westvleugel herbouwd naar een ontwerp van de Deense architecten Johannes en Inger Exner.

Het klooster is uniek in Nederland en bezoekers roemen de sfeer en rust van het gebouw. Museum Klooster Ter Apel is sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw een professioneel museum.



Nieuw beleid

Het museum heeft sinds begin dit jaar een nieuw beleidsplan, waarin het kloostergebouw, het leven in het klooster en de kloostergedachte centraal staan in de programmering. Er zijn vele nieuwe activiteiten en samenwerkingen ontwikkeld. Nieuw speerpunt in het beleid van Museum klooster Ter Apel is toegankelijkheid. Het museum bruist als nooit tevoren en dat komt Westerwolde en Ter Apel ten goede.



Tekort en fair pay

Het museum zal het jaar 2024 afsluiten met een tekort, te wijten aan sterk stijgende kosten in het algemeen en enorm gestegen energiekosten in het bijzonder. Voor de komende jaren lopen de tekorten verder op. Daarnaast is er een probleem op het gebied van de ‘fair pay’. Het bestuur van de Stichting Museum Klooster Ter Apel probeert al enkele jaren over te gaan tot eerlijke betaling van de medewerkers, maar heeft daar tot nu toe de middelen niet voor. Op dit moment wordt er voor geen enkele medewerker pensioen opgebouwd, wordt een aantal medewerkers voor minder uren betaald dan hun feitelijke werktijd, en liggen de salarissen niet op CAO-niveau. Door de vergrijzing in het bestand van vrijwilligers komen steeds meer werkzaamheden terecht op het bordje van de vaste medewerkers die daardoor aan hun feitelijke taken niet toekomen. Daardoor komt het vernieuwende programma, waarmee het museum dit jaar begonnen is, in het gedrang.



Financiën

De eigen inkomsten van Museum Klooster Ter Apel bestaan uit entreegelden, winkelverkopen en verhuur van ruimtes; dat levert tot nu toe 30% van de beschikbare financiën op. Voor de overige 70% is het museum afhankelijk van subsidies. De Provincie Groningen zal naar verwachting in 2025 de subsidie jaarlijks met 44% verhogen tot € 210.500,-, maar zelfs daarmee is het museum niet uit de rode cijfers. Als de beleidsvoornemens rond het fair pay principe zouden worden uitgevoerd zonder extra middelen, dan wordt in 2025 een tekort verwacht van € 80.000. Dat is meer dan het eigen vermogen van de Stichting. Het museum vraagt nu aan de Gemeente Westerwolde of er aanmerkelijk meer subsidie kan komen, te

weten €110.000,- zodat de beleidsvoornemens zoals in het beleidsplange formuleerd, uitgevoerd kunnen worden. In elk geval luidt het museum elke dag om 15.00 uur de noodklok, totdat het museum weer een financieel perspectief heeft.

Marjan Brouwer