Dansvoorstelling over hoop en moed voor het laatst te zien in Groningen

WINSCHOTEN – De dansvoorstelling Leefmeesters over de kracht van muziek en beweging voor ieder lichaam is deze week voor het laatst in Groningen te zien. Op zondagmiddag is deze bijzondere dansvoorstelling als matinee te bewonderen in De Klinker om 15:00.

De productie van dansgezelschap Leefmeesters is om verschillende redenen bijzonder. De dansers leiden in de meeste gevallen aan een chronische ziekte, zoals Parkinson en chronische pijn; hun deelname aan de danstheatertour, die in april van dit jaar in Leeuwarden startte, is daarom al een huzarenstuk op zich. Productieleider Marieke Mostert zegt: ,,De dansers leveren elke voorstelling een topprestatie die veel van hun lijven vergt. Maar ze staan er iedere keer. Ze staan in meerdere opzichten garant voor een avond over hoop en moed.” Als geen ander kunnen deze mensen, in professionele choreografieën laten zien hoe je kracht en moed uit bewegen kunt halen.

Mijn 24 Uur bestaat uit twee duetten en een trio, en staat onder choreografie van Noordelijke makers Marlien Seinstra, Miranda van Toor en Uri Ivgi en Johan Greben.

Over Dans op Recept

Stichting Dans op Recept is de producent van Leefmeesters. Dans op Recept zet dans in om het fysieke én mentale welbevinden van mensen met een chronische aandoening te verbeteren. Speciaal opgeleide docenten geven dansles aan mensen met de ziekte van Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel en chronische pijn.

Susanne Visser