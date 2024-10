De lat ligt hoog voor de conceptdoelen van de economische agenda

GRONINGEN – De kwartiermaker van de economische agenda, Jakob Klompien (foto), en zijn team hebben de conceptdoelen voor de economische agenda geformuleerd. Die zijn gebaseerd op vijf

hoofdthema’s: een toekomstbestendige economie in een gezonde leefomgeving, bevorderen van

ondernemerschap, talentontwikkeling en -behoud , verzilveren van kennis en vergroten van

regionaal bewustzijn en trots. Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe kunnen hun visie op de

conceptdoelen geven via Stem van provincie Groningen.



Leefomgeving, economie, ondernemerschap, talent en trots

Klompien en zijn team spraken het afgelopen halfjaar met veel inwoners, maatschappelijke

organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden.

Met deze inbreng en de conclusies uit een aantal onderzoeken, zijn in juli dit jaar de uitgangspunten

opgesteld en daarna deze doelen. De economische agenda wordt geen plan voor investeringen in

concrete economische sectoren, maar een strategie met zoveel mogelijk flexibiliteit. Alleen dan is het

mogelijk om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, die we nu nog niet kunnen voorzien.

“Hier gaan grootse dingen gebeuren”



Jakob Klompien: “We willen dat Groningen en Noord-Drenthe een energieke en dynamische regio

vormen waar mensen graag willen zijn. Waar ze bij willen horen. Er gaan grootse dingen gebeuren in

deze regio. We leggen de lat hoog en dat moet ook wel als we samen grote, structurele en zichtbare

verbeteringen in de economische structuur willen realiseren. Om samen te werken aan deze regio als

internationaal knooppunt van energie en kennisontwikkeling. Dat is mogelijk, juist dankzij onze

bijzondere geografische ligging en onze faciliteiten. Om dit te bereiken hebben we talenten op alle

niveaus nodig. Dat talent willen we hier ontwikkelen en behouden door een aantrekkelijke

woonomgeving en volop mogelijkheden te bieden. Wij zijn beretrots op Groningen en Noord-

Drenthe en die trots groeit de komende decennia alleen maar verder!”



Inwoners denken mee

De resultaten van de vorige participatieronde over de uitgangspunten van de economische agenda

zijn verwerkt in de conceptdoelen. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen

komende maand opnieuw reageren via Stem van provincie Groningen, dit keer op de conceptdoelen.

Iedereen uit deze regio is van harte uitgenodigd om mee te denken.



Vervolg

Komende maanden volgt de concretisering en uitwerking van de doelen en subdoelen naar

meetbare indicatoren. De online raadpleging op Stem van provincie Groningen loopt van 22 oktober

tot en met 19 november. De economische agenda is, net als de sociale agenda, in januari 2025 in

concept klaar. Dan volgt de derde ronde van online participatie.



Over Nij Begun

De parlementaire enquêtecommissie gaswinning trok 24 februari 2023 harde conclusies. Groningers

en Drenten verdienen een nij begun: een mooie, leefbare, veilige en betere toekomst. Dertig jaar

lang wordt gewerkt aan herstel en perspectief. De gevolgen van de gaswinning laten diepe sporen na

bij een groot deel van onze inwoners. Een noodzakelijke voorwaarde voor een betere toekomst is het

herstel van woningen én mensen. Zo lang als nodig. Koste wat kost.



Het aanpakken van schade, versterking en herstel is daarom de belangrijkste prioriteit. Daarnaast is

200 miljoen euro per jaar beschikbaar voor sociaal en economisch perspectief. Ook is er in totaal de

komende tien jaar (tot 2035) 1,65 miljard euro voor de isolatie van woningen beschikbaar. In Groningen en Noord-Drenthe zetten ze samen de schouders eronder.

Voor meer informatie kijk op de website van Nij Begun.

