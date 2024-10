Doe mee met de Zwem4daagse in Winschoten

WINSCHOTEN – Vier dagen zwemplezier voor jong en oud in Winschoten – doe mee aan de Nationale Zwem4daagse! Van dinsdag 29 oktober tot en met vrijdag 1 november 2024 is het weer zover: zwemvereniging GZVW en zwembad ‘De Watertoren’ organiseren de jaarlijkse Zwem4daagse. Een leuke en bovenal gezellige mogelijkheid om samen actief bezig te zijn, met afstanden van 250, 500 of zelfs 1000 meter per dag. Voor welke afstand je ook kiest, na vier dagen zwemmen verdien je een mooie medaille voor je prestatie!



Oldambt: sportief én gezond

De Zwem4daagse past perfect binnen de doelen van de gemeente Oldambt op het gebied van sport en gezondheid. Als JOGG-gemeente (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) willen we de leefomgeving van kinderen gezond(er) te maken. Vanuit JOGG krijgen de kinderen gratis bidons en vers fruit uitgereikt, nadat ze hebben gezwommen. Het fruit wordt geleverd door Lubbers Groenten en Fruit uit Winschoten. Voor meer informatie over sportinitiatieven in Oldambt, kijk op www.oldambtsport.nl .



Een feestelijke afsluiting: discozwemmen

De zwemtijden zijn dagelijks van 17.00 tot 20.00 uur. Op vrijdag van 20.00 tot 21.00 uur sluiten we de Zwem4daagse feestelijk af met discozwemmen! Een gezellige manier om deze sportieve week af te sluiten.



Meld je aan en zwem mee!

Wil je meedoen? Aanmelden kan op dinsdag 29 oktober tussen 16.45 en 19.00 uur in de wachtkamer van het zwembad (Watertorenstraat 16 in Winschoten). Iedereen met een zwemdiploma is welkom om mee te doen. Zowel de jongste als de oudste deelnemers worden tijdens het evenement extra in het zonnetje gezet.

Neem dus je familie, vrienden en kennissen mee, en zwem samen vier dagen lang in zwembad ‘De Watertoren’!

Gemeente Oldambt