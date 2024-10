Hulpdiensten naar ongevallen Oude Pekela en Westerlee

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 22 oktober, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN DROOG | ‘S OCHTENDS FRIS

Na de serie van bewolkte en regenachtige dagen is het vandaag eindelijk leuker weer want er zijn flinke zonnige perioden en het blijft ook droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten (kracht 2 tot 3) en de maximumtemperatuur is vanmiddag 14 Ć” 15 graden.

Ook vannacht is het vrij helder en droog met soms een paar wolkenvelden en bij een zwakke wind daalt het tot ongeveer 6 graden. Het wordt daardoor nogal vochtig en het kan vannacht ook nevelig worden.

Morgen is er een zwakke zuidenwind en dat belooft ook zonnig weer te brengen, al kan er ’s ochtends wat mist voorkomen. Maximum morgenmiddag rond 13 graden. Donderdag is het sowieso zonnig want dan is er iets meer wind, en dan is het ’s ochtends aan de koude kant door de wind en de temperaturen rond 5 graden. Vrijdag neemt de bewolking toe maar tot de avond is het nog wel droog, daarna wordt het wisselvallig en zeker op de zaterdag is er kans op enkele buien. Maxima op lange termijn rond 13 graden.