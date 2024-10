Pop-up Schrijfcafé in Bibliotheek Winschoten tijdens Heel Nederland Leest

WINSCHOTEN – Tijdens Heel Nederland Leest in november 2024 organiseert Bibliotheek Winschoten een Pop-up Schrijfcafé. Iedereen die van schrijven houden zijn van harte welkom om hier aan deel te nemen op 18 november tussen 19.30 en 21.30. Dit schrijfcafé zal deels over Joe Speedboot van Tommy Wieringa gaan, tijdens Heel Nederland Leest kan iedereen in november bij de bibliotheek een gratis exemplaar ophalen van dit boek.



Heel Nederland Leest

Wat gebeurt er met je als je iemand ziet die hetzelfde boek leest als jij? Je voelt meteen een band en wilt weten wat de ander van het verhaal vindt. Hetzelfde boek lezen brengt mensen samen: je hebt meteen iets om over te praten. Tijdens Heel Nederland Leest in 2024 kan iedereen in november bij de bibliotheek een gratis exemplaar ophalen van Joe Speedboot van Tommy Wieringa, zodat we een maand lang allemaal hetzelfde lezen. Ook is er een grootlettereditie beschikbaar én een editie in makkelijke taal. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om jouw boek op te halen.



Pop-up Schrijfcafé in Bibliotheek Winschoten

Ontdek je creativiteit in het Pop-up Schrijfcafé, begeleid door schrijver Lilian Zielstra. Met Joe Speedboot als inspiratie kruipen we in de huid van verteller Fransje en onderzoeken we hoe je een onbetrouwbare verteller tot leven brengt. Ga naar huis met nieuwe schrijftips en frisse energie om te schrijven.



Meer informatie

Bekijk het volledige programma van Heel Nederland Leest op www.biblionetgroningen.nl/heelnederlandleest.

Jelte Hommes