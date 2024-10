Aardappelcampagne Royal Avebe in volle gang

VEENDAM – De aardappelcampagne van Royal Avebe is in volle gang. De eerste resultaten tonen een goede kwaliteit van de aangevoerde zetmeelaardappelen. Gemiddeld is het zetmeelpercentage ruim 20,5%. Dat is ruim één procent hoger dan in teeltjaar 2023. Het gemiddelde tarracijfer – de grond en stenen die met de aardappelen meekomen van het land naar de fabriek – van ongeveer 4% is lager dan het meerjarig gemiddelde. Of deze percentages de gehele campagne hetzelfde blijven, is nog niet te voorspellen. Dat is geheel afhankelijk van het verloop van de oogst.

Gerooide aardappelen

In Nederland startte de productielocatie Gasselternijveen in de week van 26 augustus als eerste met de aanvoer en verwerking van de aardappelen. De fabriek in Ter Apelkanaal volgde in de week van 23 september. Op dit moment is ongeveer 75% van de aardappelen gerooid. Er zijn wel regionale verschillen. In de eerste maanden komen de aardappelen van onze boerenleden rechtstreeks van het land naar de fabriek. Daarna worden de aardappelen afgedekt op het land bewaard of komen ze uit de bewaarschuur. De aardappelcampagne loopt door tot en met het voorjaar.

Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van ruim 2.000 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en -eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding, maar ook in industriële toepassingen.

Avebe werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van zetmeelaardappelen en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en Zweden en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor staat in Veendam.

