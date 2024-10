Gemeenteraad Pekela stelt besluit over toekomst gemeentehuis uit

PEKELA – De gemeenteraad heeft het besluit over de toekomst van het gemeentehuis in Oude Pekela uitgesteld. Dat gebeurde dinsdagavond tijdens de commissievergadering over de huisvesting van de medewerkers van de gemeente.



Het gemeentehuis is sterk verouderd en bovendien te klein nu Pekela na het afketsen van de herindeling met Stadskanaal en Veendam weer helemaal op eigen kracht verder gaat. Het college van B&W legde de gemeenteraad drie huisvestingsvarianten voor: Een compleet nieuw gemeentehuis op de huidige plek, renovatie van het huidige gemeentehuis of een verhuizing naar de locatie van De Aanpakkers (Afeer en De Badde) aan het Pekelder Hoofddiep.



De gemeenteraad was sterk verdeeld over de keuze voor een van de plannen. Wel bleek dat er een lichte voorkeur is voor nieuwbouw en dat voor een verhuizing naar De Aanpakkers nauwelijks of geen animo is. Een deel van de raadsleden hikt aan tegen het prijskaartje van de plannen voor het gemeentehuis in combinatie met de grote opgaven die Pekela de komende jaren te wachten staat.



Op voorstel van het CDA is daarom het onderwerp gemeentehuis doorgeschoven naar de vergadering van 3 december als er ook meer duidelijkheid komt over de plannen voor herstel van de bruggen en de rol van de dorpscoöperatie hierin. Begin 2025 moet dan een definitief oordeel worden geveld over de toekomst van het Pekelder gemeentehuis.

Gemeente Pekela