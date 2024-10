Groninger gemeenten en pleegzorgorganisaties in actie tijdens én na Week van de Pleegzorg

GRONINGEN – Op 6 november start de Week van de Pleegzorg. Tijdens de week, die loopt tot en met 13 november, vragen pleegzorgorganisaties in heel Nederland aandacht voor de pleegzorg. Dat is hard nodig want er zijn te weinig pleeggezinnen en het aantal kinderen op de wachtlijst groeit: er wachten meer dan 800 kinderen op een geschikt pleeggezin. “Daar willen we met deze week aandacht voor vragen” aldus Pascal Brondijk, Teammanager bij Elker namens Pleegzorg Groningen.

Een tweede thuis

Pleegzorg Nederland vraagt met haar campagne ‘Jouw huis een 2e thuis?’ aandacht voor het belang van voldoende pleegouders. In het hele land worden deze week activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor het tekort aan pleegouders.

Het aantal nieuwe pleegouders daalt al jaren. Daardoor is het steeds moeilijker om de perfecte match te vinden voor kinderen. “Volgens de cijfers van Pleegzorg Nederland zoeken we op dit moment voor meer dan 800 pleegkinderen in Nederland een tweede thuis, vorig jaar waren dat er nog 600. Het is belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt en het kind altijd centraal staat. We zoeken de juiste match voor ieder kind en een klik tussen ouders en pleegouders, omdat goede samenwerking cruciaal is voor het kind om zich thuis te voelen op beide plekken”, aldus Pascal Brondijk.

Samen sta je sterker

Voor de werving van nieuwe pleegouders werken de gemeenten en pleegzorgorganisaties dit jaar nauwer samen. Brondijk is enthousiast: “Zo kun je van elkaars ervaringen leren en samen activiteiten en acties opzetten. Dat werkt zo goed, dat we dit ook na de Week van de Pleegzorg structureler willen blijven doen.”

Wat naast het zoeken naar nieuwe pleegouders ook aan bod komt, is waardering voor bestaande pleegouders. Mensen die hun huis en hart al hebben opengezet. Gemeenten en pleegzorgorganisaties zetten pleegouders en -gezinnen in het zonnetje tijdens de Week van de Pleegzorg, door een gratis uitje aan te bieden naar Kardinge, bioscoop of een middag bowlen.

Jouw huis in Groningen een 2e thuis?

Wil jij van jouw huis een tweede thuis maken? Vraag een informatiepakket aan of kom naar een informatieavond van Pleegzorg Groningen. Pleegzorg is in Nederland regionaal georganiseerd. Pleegzorg Groningen is een samenwerkingsverband tussen de Elker, Leger des Heils en William Schrikker Gezinsvormen. Samen geven de organisaties voorlichting aan ouders, kinderen en pleegouders.

Kijk voor meer informatie op: www.pleegzorggroningen.nl

Pleegzorg Groningen