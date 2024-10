Grote namen in een kleine stad: nieuwe documentaire over Groninger graffiti

GRONINGEN – Binnenkort komt de spraakmakende documentaire over de graffitigeschiedenis van Groningen uit.

“De stad speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van graffiti in Europa. Heel veel mensen weten dit niet, terwijl het nog steeds een populair fenomeen is,” vertelt initiatiefnemer Hugo Engwerda van Stichting Kladmuur. De halfuur durende documentaire zoomt in op de jaren 80, waarin graffiti opkomt en een impuls krijgt door de tentoonstelling die het Groninger Museum vanaf 1983 organiseert. In de documentaire wordt archiefmateriaal afgewisseld met interviews met Groningse kopstukken uit die tijd en aangevuld met animaties en motion graphics. De film, getiteld Kladmuur: Grote namen in een kleine stad,wordt in samenwerking met de Groninger Archieven en met ondersteuning van Stichting Beeldlijn gemaakt. Bijzonder is dat Kladmuur bij de productie jonge Groninger makers aan ervaren professionals koppelt.

De rauwe jaren 80 in beeld

In de documentaire wordt gebruikgemaakt van archiefmateriaal van de Groninger Archieven; veelal amateurfilms uit de jaren 80 en 90 en het archief van OogTV en Beeld & Geluid in Hilversum. Het videomateriaal geeft het tijdsbeeld weer van een rauwe, onrustige periode waarin er voor de jeugd weinig uitzicht en perspectief was. Subculturen als punkers en hooligans zetten zich af tegen de maatschappij en laten via leuzen op muren in de binnenstad van zich horen.

Wanneer museumdirecteur Frans Haks vanaf 1983 grote namen uit de New Yorkse graffitiwereld naar het Groninger Museum haalt, zorgt dit niet alleen voor controverse in de kunstwereld. Het is ook van grote invloed op een generatie jonge graffitiartiesten. Dit zijn veelal outcasts met een complex verhaal die hun plek vinden in de graffitiscene. Voor hen is het veel meer dan je naam op de muur schrijven, het is hun redding. In de documentaire delen zij hun verhaal.

De makers

Engwerda kiest er bewust voor de documentaire door beginnend professionals uit Groningen te laten maken. “Ik wil graag nieuw talent de kans geven zich verder te ontwikkelen en hen uitnodigen te reflecteren op de rijke Groninger geschiedenis van alternatieve culturen en subculturen,” legt hij uit. Met Igor de Boer op regie, Joey Benistant als editor en David Sciarone als animator is een enthousiast team van jonge makers samengesteld. Henk Loorbach brengt de nodige ervaring in en fungeert als klankbord. “Hij daagt ze uit hun grenzen te verleggen en zo hun vaardigheden te ontwikkelen,” vertelt Engwerda enthousiast. Daarbij worden ze ondersteund door Stichting Beeldlijn, dat zich inzet om ontwikkelingen in Noord-Nederland naar voren te brengen in intrigerende en spraakmakende documentaires.

Première

De première vindt plaats op zaterdag 9 november om 16.30 uur, tijdens het Let’s Gro festival in het Groninger Forum. De toegang is dan gratis. Ook wordt de documentaire vertoond tijdens Groningse Nieuwe op zaterdag 16 november in het Groninger Forum. Dit duurt van 16.30 tot 17.30 uur. Er vindt hierbij zowel een inleiding als nagesprek met de makers plaats. Tickets zijn hier te bestellen.

