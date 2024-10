OutSTANDing Award 2024 gewonnen door Spiekerhus Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 23 oktober, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST DICHTE MIST | MORGEN MEER ZON

Vanochtend is er op veel plaatsen mist en lokaal is er ook dichte mist: de zon komt er maar moeilijk doorheen. Dat zal vanmiddag geleidelijk meer gaan lukken en uiteindelijk wordt het nog redelijk zonnig. Er is vandaag een zwak zuidenwindje en de maximumtemperatuur is 13 á 14 graden.

Vanavond zijn er ook opklaringen maar vannacht kan het opnieuw nevelig of mistig worden en de temperatuur daalt tot rond 6 graden. Morgen begin met een paar mistbanken maar er is dan al meer wind en de zon zal beter doorbreken dan vandaag. Maximumtemperatuur morgen ca. 15 graden en ’s middags een matige wind uit het zuidoosten: windkracht 3 tot 4.

Vrijdag is er een matige wind uit zuidoost tot zuid. Dat geeft enkele wolkenvelden en later mogelijk een bui, maar de meeste plaatsen blijven bij ons op vrijdag droog. Zaterdag is dat anders want dan is er vrij veel bewolking en af en toe een beetje regen. Zondag wisselen opklaringen en een bui elkaar af. Zaterdag wordt het nog 15 of 16 graden, maar zondag en begin volgende week zakken we terug naar 12 of 13 graden.