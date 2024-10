Stichting Unite in Christ verwelkomt nieuwe directeur Janneke Plantinga

URETERP- Stichting Unite in Christ, heeft met trots aangekondigd dat Janneke Plantinga de nieuwe directeur wordt.



Met de komst van Janneke begint een nieuwe fase voor Stichting Unite in Christ. De stichting is vastbesloten om vernieuwende initiatieven te lanceren die de zichtbaarheid en impact in het noorden van het land zullen vergroten. “We willen christenen toerusten om Jezus te volgen en hen aanmoedigen en inspireren in hun geloof”, aldus Janneke Plantinga, die tevens werkzaam is als directeur bij het Evangelisch Werkverband in Terschuur.



“Onze droom is dat de mensen in Noord-Nederland zo veranderen dat Gods liefde zichtbaar wordt in de

samenleving”. Om dit te realiseren gaan Unite in Christ en het Evangelisch Werkverband intensief samenwerken op het gebied van trainingen en ondersteuning voor communities. Dit draagt bij aan de ingezette koers van Unite in Christ om bloei te brengen in de dorpen in Noord-Nederland. Janneke zegt: “Ik kijk ernaar uit om samen met het team focus te kiezen en daarmee de mensen in Noord-Nederland

uit te dagen, aan te moedigen en te inspireren. We willen een dienende omgeving creëren waar iedereen zich gehoord en gesteund voelt. Dit is een kans om onze missie verder uit te breiden en onze waarden te delen met een breder publiek.”



Stichting Unite in Christ is onder meer bekend van Pinksterfeest 316 en Noordermannen. Meer informatie over de stichting is te vinden op www.uniteinchrist.nl.

Grytsje Bijlsma