Vlagtwedde is klaar voor Halloween

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond om 19.00 uur is het weer zover, de Halloweenoptocht in Vlagtwedde. Al meer dan 20 jaar gaat jaarlijks een stoet schitterend verklede mensen door Vlagtwedde.

Met het versieren van de P Rinsemastraat en de Wilhelminastraat is Vlagtwedde weer in Halloweensfeer. Vrijdagavond vertrekt de optocht om 19.00 uur bij de M.F.A, over het parkeerterrein van winkelcentrum de Foeke. Bij het vertrek is er, om alvast in de stemming te komen, een lasershow. De optocht gaat dan, onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Dindua, door Vlagtwedde om uiteindelijk op het Marktplein uit te komen. Onderweg kunnen er allerlei vreemde figuren tevoorschijn komen die de deelnemers de stuipen op het lijf proberen te jagen.

Op het marktplein ontvangen alle deelnemende kinderen een aardigheidje en kunnen een broodje bakken. In “discotheek de Schutstal” is een lieve heks die de kleinste kinderen een verhaal vertelt en er is een waarzegger die de kinderen allerlei fabels op de mouw speldt en verder is er griezelranja.

Ook is er dit jaar weer een kleurplatenwedstrijd. Er zijn bij de winkeliers in Vlagtwedde heel veel kleurplaten ingeleverd. Een deel hiervan hangt in de Blokker, maar er zijn nog veel meer. Je kunt zien dat iedereen goed zijn best heeft gedaan om er iets moois van te maken. De jury zal er dan ook nog een flinke kluif aan hebben om de mooiste kleurplaten er uit te zoeken. De prijsuitreiking is aan het eind van de optocht op het marktplein.

Foto’s: Catharina Glazenburg