Expositie over de Ro-d-Ys in gemeentehuis Pekela geopend

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 24 oktober, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

MIST EN ZON | RUSTIGE TIJDEN

Vanochtend is er op veel plaatsen nog vrij dichte mist, maar de zon is er ook al bij en de zon zal in tegenstelling tot gisteren goed gaan doorbreken. Vanmiddag is het daarom vrij zonnig en met een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost wordt het 14 á 15 graden. De herfstkleuren zullen het vanmiddag waarschijnlijk goed doen.

Morgen gaan de zon en wolkenvelden elkaar afwisselen, maar dat is morgen vooral wat midden- en hoge bewolking. Geen mist dus want er is morgen een matige wind uit zuidosot tot zuid, en juist daardoor zal het in de middag stijgen naar 18 graden. Uit de wolkenvelden is in de ochtendperiode overigens wél kans op een enkele bui.

In het weekend is er gemiddeld meer bewolking en er is ’s ochtends ook weer kans op mist of nevel, omdat de wind dan weer wat afneemt. Lokaal kan in het weekend een bui vallen en de zaterdag is nog warm met een maximum van 18 of 19 graden, zondag is het minder zacht met 15 á 16 graden. Na het komende weekend is het ook relatief zacht met ’s nachts 6 tot 9 graden en ’s middags 13 tot 16 graden. Het is meestal droog met soms zon, maar perioden met mist zijn ook mogelijk.