Schrijver Tommy Wieringa vertelt over zijn boek Joe Speedboot in bibliotheek Veendam

VEENDAM – Op vrijdag 8 november komt schrijver Tommy Wieringa naar Bibliotheek Veendam (van Biblionet Groningen) om te vertellen over zijn boek Joe Speedboot! Deze roman is gekozen als het centrale boek van de campagne Heel Nederland Leest. Het interview biedt bezoekers de kans om de schrijver live te ontmoeten en meer te leren over zijn werk. Tommy Wieringa wordt geïnterviewd door Jelte Posthumus. Na dit interview is er de gelegenheid om zelf vragen te stellen en je boek te laten signeren. Het interview vindt plaats van 20.30 tot 21.30 uur in de Jonckherenzaal, boven de bibliotheek. Inloop is vanaf 20.00 uur. Het interview wordt gevolgd door een signeersessie en borrel van 21.30 tot 22.00 uur.



Heel Nederland Leest

Deze activiteit is onderdeel van de campagne Heel Nederland Leest (1 t/m 30 november). Tijdens Heel Nederland Leest in 2024 kan iedereen in november bij de bibliotheek een gratis exemplaar ophalen van Joe Speedboot van Tommy Wieringa, zodat we een maand lang allemaal hetzelfde lezen. Ook is er een grootlettereditie beschikbaar én een editie in makkelijke taal. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om een exemplaar op te halen.



Tommy Wieringa

Tommy Wieringa (1967) is de auteur van onder meer Joe Speedboot (F. Bordewijk-prijs), Caesarion (shortlist International IMPAC Dublin Literary Award), Dit zijn de namen (Libris Literatuur Prijs), De dood van Murat Idrissi (nominatie Man Booker International Prize) en De heilige Rita (BookSpot Literatuur- én Lezersprijs). Zijn recentste roman is Nirwana (2023). In 2014 schreef hij het Boekenweekgeschenk Een mooie jonge vrouw. Zijn werk wordt wereldwijd vertaald.



Praktische informatie

Voor dit interview is beperkt plek, geef je daarom op via de website van Biblionet Groningen. Het evenement is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de bibliotheek. We organiseren de avond in samenwerking met Theater vanBeresteyn. Er is een boekverkoop door Primera Hiemstra.



Datum: Vrijdag 8 november

Tijd: 20.00 – 22.00 uur (20.00 uur zaal open, aanvang 20.30 uur)

Locatie: Jonckherenzaal, boven de bibliotheek

Museumplein 5

Pop-up Schrijfcafé

Als opmaat naar het interview organiseert Bibliotheek Veendam op donderdag 7 november van 19:30 tot 21:30 uur een creatief Pop-up Schrijfcafé. Hier kunnen schrijfliefhebbers samenkomen om, onder begeleiding van een ervaren schrijver, aan hun schrijfvaardigheden te werken. Deelnemers krijgen prikkelende schrijfopdrachten om hun creativiteit te stimuleren. Dit schrijfcafé is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde schrijvers. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website.

De gehele maand november worden er leuke, literaire activiteiten georganiseerd in Bibliotheek Veendam ter gelegenheid van de campagne Heel Nederland Leest. Benieuwd naar het gehele programma? Kijk dan op www.biblionetgroningen.nl/hnl.

Lilian Zielstra