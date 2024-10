Uitkomsten enquête Mobiliteitsplan inclusief parkeeronderzoek Winschoten centrum: “Meer aandacht verkeersveiligheid en voorzieningen fiets- en voetgangers” 

WINSCHOTEN – Geef prioriteit aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en aan de kwaliteit van voorzieningen voor voetgangers en fietsers. Dat zijn twee kernconclusies uit de eerder dit jaar door de gemeente uitgezette enquête Mobiliteit. Onderdeel van de enquête was een parkeeronderzoek in het centrum van Winschoten. Daaruit blijkt dat er op hoofdlijnen voldoende parkeergelegenheid is. Wel kan de beschikbare ruimte efficiënter worden ingezet, door te sturen op kort en lang parkeren. Die laatste uitkomsten zijn gedeeld met belanghebbenden, onder wie ondernemers in de binnenstad.

De enquête is 790 keer ingevuld. Een mooie score, vindt wethouder Erich Wünker (Centrumontwikkeling) van de gemeente Oldambt. “Het toont aan dat verkeersveiligheid een thema is dat leeft onder onze inwoners. In het nieuw op te stellen mobiliteitsplan van de gemeente zullen we de uitkomsten zeker meenemen en bijvoorbeeld bekijken wat voor verbetering vatbaar is.”

Wat opvalt in de enquête is dat inwoners vrijwel alle aspecten van mobiliteit wel belangrijk vinden, of dit nu is het openbaar vervoer, auto, fiets of te voet. Het verschil in de respons zit vooral in de kwaliteit van het huidige aanbod. Als het gaat om parkeren voor auto’s en motoren is het aanbod ok. Anders is dit voor fietsers en voetgangers. Uit de cijfers blijkt nadrukkelijk dat de kwaliteit van voorzieningen voor beiden voor verbetering vatbaar is. Met name die voor het stallen van fietsen.

“Parkeeraanbod altijd belangrijk thema”

Onderdeel van de enquête vormde het parkeeronderzoek in het centrum van Winschoten. De laatste keer dat het aanbod tegen het licht werd gehouden, was twee jaar geleden. Erich Wünker: “Zeker voor de ondernemers in de binnenstad is parkeren een belangrijk onderwerp. Zij zijn meegenomen in de opzet van het onderzoek.” De uitkomsten zijn niet alleen voor de ondernemers van belang. “Als gemeente zijn we volop bezig met de centrumontwikkeling. Denk aan de toekomstige St. Lucas locatie of het nieuw te bouwen gemeentehuis. Hoe verhouden die plannen zich ten opzichte van het huidige aanbod, zoals parkeren? Met de cijfers die we nu hebben kunnen we beter sturen op de uitvoering van de plannen.”

Het centrum is bij het parkeeronderzoek verdeeld in acht gebieden/ secties. Het onderzoek heeft in juni plaatsgevonden, op een dinsdag, een vrijdag en een zaterdag. Onderdeel is onder meer de bezettingsgraad (welke plekken worden wel gebruikt, welke niet). Ook werd gekeken hoe lang een plek werd gebruikt. De uitkomsten komen op hoofdlijnen overeen met het parkeeronderzoek van 2022.

Gemeente: voldoende parkeercapaciteit

De algemene conclusie is dat er op dit moment op alle dagen in de week voldoende parkeercapaciteit is. Zeker op loopafstand van het centrum van Winschoten. Op spitsmomenten is weliswaar de parkeerdruk hoog, met name het parkeerterrein ten zuiden van ’t Rond. Vermoedelijk heeft dit te maken met de verhuizing van de Action naar die locatie.

Daar staat tegenover dat sommige parkeerterreinen die op loopafstand van het centrum zijn, zoals bij het voormalige St. Lucas ziekenhuis, nauwelijks worden benut. De indruk op basis van de uitkomsten is dat door meer te sturen op kort parkeren (dicht bij de winkels) en lang parkeren (op loopafstand van de winkels) de beschikbare parkeerplaatsen beter benut kunnen worden. Hoe dit moet wordt in het Uitvoeringsprogramma voor het centrum van Winschoten verder uitgewerkt. Tijdens de uitvoering van de toekomstige grotere projecten in het centrum gaat de gemeente met borden aangeven waar nog voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is.

Reactie ondernemers

De uitkomsten van het onderzoek zijn door de gemeente gedeeld met vertegenwoordigers (SOCW) van het centrum van Winschoten. Deze herkennen zich niet in alle resultaten. Met name waar het gaat om het gaat om de parkeercapaciteit in het centrum. Deze is volgens hen – in tegenstelling tot de uitkomst van het onderzoek – niet voldoende. Tegelijk maken zij zich zorgen over het aanbod van parkeerplaatsen tijdens diverse grotere projecten, zoals de ombouw van de St. Lucas locatie. Zij voorzien een tijdelijke afname van het aanbod.

Tot slot zijn de ondernemers voorstander van ‘kort parkeren dicht bij de winkels’. Volgens hen is dit het beste te bewerkstellingen door het invoeren van een blauwe zone.

