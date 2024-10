Activiteiten bij Het Groninger Landschap

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 25 oktober, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST EEN BUI | ZACHTE DAGEN

Het is ook vandaag een bewolkte start en bovendien vallen er vanochtend verspreid een paar buien. Maar dat duurt niet lang en vanmiddag en vanavond is het droog en vanmiddag is het ook vrij zonnig. De wind is zwak tot matig en draait naar het zuiden, de maximumtemperatuur is ook hoger dan gisteren met een graad of 17.

Morgen zijn er ook mooie zonnige perioden en dan is het de hele tijd droog, maar er is vannacht en morgenochtend kans op mist en nevel. Minimumtemperatuur komende nacht rond 8 graden, maximumtemperatuur morgen rond 18 graden. Dat is dus een hele zachte dag zo aan het einde van de periode van de zomertijd.

Want zondag wordt het een uur eerder donker en dan zakt de middagtemperatuur tot ca.15 graden. Het is zondag overigens nog rustig weer met weinig wind, maar er is ’s ochtends kans op wat regen en pas later op de dag is er af en toe zon. Maandag is er juist later kans op een beetje regen en dinsdag maakt kans op mist en een beetje motregen, daarna is de volgende week droog met soms. Maximumtemperaturen na het weekend rond de 13 graden.