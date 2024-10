Grote opkomst en waardevolle gesprekken op StartFest in Groningen

GRONINGEN – Het zesde werk- en ontwikkelfestival ‘StartFest’ donderdag 24 oktober op het Suikerunieterrein in Groningen was een groot succes. Tijdens deze zonnige dag kwamen vele bezoekers naar deze editie en gingen met de aanwezige opleiders, bedrijven, maatschappelijke- en brancheorganisaties in gesprek. Bezoekers konden in festivalsfeer hun talenten ontdekken en ter plekke werk maken van hun toekomst. StartFest is het grootste werk- en ontwikkelevenement in Noord-Nederland, bestaande uit 12 festivals verspreid over Groningen en Noord-Drenthe.

Wim Kieft opent StartFest

Wethouder Carine Bloemhoff had samen met Wim Kieft en standhouders Waterschap Noorderzijlvest, Domino’s en Safety Company de eer om de StartFest spiegel te onthullen. Na deze officiële opening nam Wim Kieft ons mee in zijn levensverhaal over tegenslagen en hoop, over eenzaamheid en veerkracht, over strijd en overwinning.



Kansen en mogelijkheden ontdekken

Gidsen stonden klaar om bezoekers, van alle leeftijden en opleidingsniveaus, te begeleiden en te helpen bij het vinden van hun sterke punten en kansen. Verspreid over de branchepleinen konden bezoekers deelnemen aan diverse doe-activiteiten en workshops om inspiratie te krijgen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

StartFest draait om talenten en vaardigheden, niet om CV’s. Of het nu gaat om (meer) werken, een (andere) baan, een opleiding, vrijwilligerswerk of een oriëntatie: elke stap is waardevol.



Bezoekers en bedrijven over StartFest

“StartFest is dé plek om je te laten inspireren. Stap op de partijen af, durf te vragen en wees nieuwsgierig. En hopelijk ga je naar huis met een concrete vervolgstap” sprak wethouder Carine Bloemhoff. En die vervolgstappen kwamen er zeker! Hugo Tholen, franchisenemer van Domino’s was verrast door de grote opkomst: “Dit is de eerste keer dat we deelnemen aan StartFest, en de opkomst is fantastisch. We hebben al veel gesprekken gevoerd en hebben minstens 25 sollicitanten gesproken, waarvan één al is uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.” Voor oriëntatie is StartFest ook ideaal, zegt Lizet: ‘Ik ben 53 jaar oud en geef sportlessen, wat op termijn best zwaar wordt voor je lichaam. Ik ben hier om te oriënteren op een carrière in de zorg. Ik heb al veel informatie gekregen en waardevolle gesprekken mogen voeren waar ik zeker verder mee kan.”

Werkgever Nivo ontvangt Social Return-award

Professioneel schoonmaakbedrijf Nivo heeft de Social Return Award gekregen, vanwege hun uitzonderlijke inspanningen om als werkgever kansen te creëren voor mensen met een kwetsbare positie op arbeidsmarkt. De award werd uitgereikt door wethouder Carine Bloemhoff, voorzitter van de Arbeidsmarktregio Groningen aan Susan de Graaf manager social return bij Nivo tijdens StartFest Groningen.

Wethouder Carine Bloemhoff: ‘We willen met deze award Nivo bedanken dat zij het goede voorbeeld laten zien en veel mensen die aan de zijlijn staan een kans geven. Het is erg belangrijk om bedrijven in onze gemeente te hebben die ruimte creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn erg tevreden met deze samenwerking en hopen dat deze nog lange tijd blijft bestaan’.

Nivo heeft op meerdere projecten bij verschillende opdrachtgevers in de arbeidsmarktregio Groningen de afgelopen jaren goede invulling gegeven aan Social Return. Meerdere werkplekken en stageplaatsen voor mensen uit de Social Return doelgroepen en deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten. Door deze inspanningen heeft Nivo niet alleen het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt verhoogd, maar ook bijgedragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en integratie in de samenleving.

“Binnen NIVO staan de mensen centraal”, zegt Susan de Graaf Manager Inclusie/Social Return bij Nivo. “We doen geen aannames, maar leren onze medewerkers kennen door te vragen waar zijn/haar behoeften liggen. Het is belangrijk om te kijken naar wat er wél mogelijk is, in plaats van te focussen op beperkingen. Ons doel is om de mensen op de plek te zetten die bij hen past en investeren daarbij in bewustwording. Dit doen we met interne trainingen rondom sociale inclusie en door samen te reflecteren. Voor ons is het belangrijk dat iedereen een eerlijke kans krijgt en dat begint met een open gesprek en een goede begeleiding. We vinden het belangrijk om zo veel mogelijk mensen te bereiken en nemen daarom ook actief deel aan maatschappelijke initiatieven zoals banenmarkten, stagemarkten en andere activiteiten om zo echt met mensen in contact te komen en nieuwe kansen te creëren. We zijn trots dat we zo veel mensen binnen NIVO al op deze manier aan het werk hebben!”

De Social Return Award is een initiatief van het coördinatiepunt Social Return van Werk in Zicht, die werkgevers die op een bijzondere manier invulling hebben gegeven aan Social Return de erkenning en waardering geven die zij verdienen. Door Social Return mee te nemen in het aanbestedingsproces creëren werkgevers extra baankansen voor mensen die normaliter minder snel aangenomen worden. Met deze award hopen wij andere werkgevers te inspireren om vergelijkbare stappen te zetten. Meer informatie hierover staat op de website van Werk in Zicht.



Heb je deze StartFest gemist? Geen probleem. Donderdag 27 maart 2025 komt StartFest terug en dit keer in Hoogezand in Sportcentrum De Kalkwijck.

StartFest is een initiatief van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De festivals worden georganiseerd door diverse bedrijven, ondernemers, opleiders, bonden en brancheorganisaties. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen, Provincie Groningen, de Europese Unie en SNN.

Foto’s en info: Werk in Zicht