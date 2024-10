Gymnastiekvereniging Veelerveen viert 75 jarig bestaan

Westerwolde Weerbericht van: | zaterdag 26 oktober, 09:00 uur door Jules Geirnaerdt

NEVEL EN WAT ZON | MORGENOCHTEND WAT REGEN

Het kan vandaag nog even nevelig of mistig zijn, maar de zon zal in de loop van de dag af en toe doorbreken. Al kan het later vanmiddag en vanavond wel weer nevelig of zelfs mistig worden, want er is vandaag maar een zwakke wind uit zuid tot zuidwest. Maar daardoor is het ook erg zacht met een maximumtemperatuur van 18 graden.

Vannacht daalt het tot ongeveer 8 graden en ook dan kan het nevelig en mistig zijn, want dan is er bijna helemaal geen wind. Morgenochtend gaat de wind voorzichtig uit het noordwesten waaien en dat geeft kans op wat regen. Morgenmiddag is het meestal weer droog en dan klaart het langzaam wat op. Middagtemperatuur morgen rond 15 graden.

Na dit weekend is het ook relatief rustig weer met maar weinig wind. Maandag begint droog met af en toe zon, later is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Daarna is het ook vochtig en vaak bewolkt weer, met dinsdag en woensdag kans op wat motregen. Maxima tegen die tijd rond 13 graden.