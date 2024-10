Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 27 oktober, 09:00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN NOG VRIJ ZACHT | MORGEN WAT REGEN

Het gaat vanmiddag flink opknappen want het wordt vrijwel overal droog en er zijn ook enkele brede opklaringen. Er staat ook maar een zwakke tot mtaige wind uit west tot zuidwest, maar de maximumtemperatuur is met 15 of 16 graden wat minder hoog dan gisteren.

Maar vannacht raakt het bewolkt en morgen is er daarna maar weinig of geen zon,. En zo af en toe valt er wat regen of motregen. Het kan in de loop van de dag ook echt druilerig worden en de maximumtemperatuur is morgen maar 12 of 13 graden.

Dinsdag blijven we in een gebied met vochtige lucht en dat betekent veel bewolking en kans op een beetje regen en motregen. Na dinsdag is het vaak ook bewolkt maar dan is het overwegend droog met een klein beetje zon. Het blijft voorlopig rustgig weer met een zwakke wind, maximumtemperatuur vanaf dinsdag rond 14 graden.