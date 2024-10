Gemeente Stadskanaal pakt criminaliteit op bedrijventerreinen aan

STADSKANAAL – Geef criminaliteit geen ruimte. Deze oproep doen gemeente Stadskanaal en Meld Misdaad Anoniem in een nieuwe campagne tegen misstanden op bedrijventerreinen. Leegstaande

panden of verlies draaiende bedrijven worden regelmatig door criminelen misbruikt. Dit heeft ernstige gevolgen voor de veiligheid van werknemers en ondernemers. De gemeente doet daarom mee met de campagne om getuigen de mogelijkheid te geven veilig te melden.



Aanleiding

De gemeente Stadskanaal heeft het afgelopen jaar meerdere integrale controles uitgevoerd. Bij deze controles zijn verschillende lokale partners betrokken geweest, waaronder de politie, omgevingsdienst en de douane. Uit gesprekken met inwoners en ondernemers is gebleken dat zij de signalen wel degelijk zien, maar nog niet het initiatief nemen om te melden. “Het kenbaar maken van deze signalen is belangrijk,” vertelt burgemeester Klaas Sloots, “want met meldingen van getuigen kan veel ellende worden voorkomen.”



Misstanden bedrijventerreinen

Vanwege hun logistieke of juist afgelegen ligging zijn bedrijventerreinen aantrekkelijke schuilplekken voor criminelen. Panden worden gebruikt voor de productie van drugs of om wapens, illegaal vuurwerk of explosieve stoffen op te slaan. Dit kan bijvoorbeeld in een bedrijfsverzamelgebouw tot levensgevaarlijke situaties leiden. Daarnaast mengen criminelen zich in noodlijdende bedrijfjes om ze te gebruiken voor smokkel, voertuigcriminaliteit, arbeidsuitbuiting of om geld wit te wassen. Dit soort georganiseerde criminaliteit gaat vaak gepaard met bedreigingen en geweld richting kwetsbare ondernemers of pandverhuurders.



Cruciale rol van ondernemers

Ondernemers en werknemers zien vaak signalen die anderen niet zien. Zij vermoeden het als eerste als er iets niet klopt bij een pand of als een ondernemer in een kwetsbare situatie zit. Dat kan gaan om activiteiten op vreemde tijden, regelmatige bezoekjes van onbekende personen of auto’s, in het geheim slepen met tassen of spullen, overdreven camerabeveiliging of een chemische lucht of hennepgeur. Vaak begint een opsporingsonderzoek bij dit soort kleine signalen. De campagne helpt om afwijkend gedrag te herkennen en spoort mensen aan om opvallende omstandigheden te melden, zodat actie ondernomen kan worden.



Meld Misdaad Anoniem

Jaarlijks stuurt M. 20.000 meldingen naar de politie en andere partners waarmee dagelijks zaken worden opgelost. Het meldpunt is onafhankelijk (geen politie). Signalen kunnen anoniem worden gemeld via 0800-7000 of in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl

Gemeente Stadskanaal