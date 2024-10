Jan Starke uit Oude Pekela 3e in ratinggroep NK-Rapid dammen

WINSCHOTEN, OUDE PEKELA – De laatste twee weken zijn de leden van Damclub Winschoten actief geweest om de damsport te promoten. Jakob Pronk uit Winschoten en Johan Tuenter deden dit bij het Persoonlijk Provinciaal Kampioenschap (PPK). Jakob kwam hierbij uit in de hoofdklasse en Johan Tuenter in de eerste klasse. Rob Knevel uit Midwolda was van 14 t/m 20 oktober één van de 25 deelnemers bij het WK dammen voor veteranen in het Poolse stadje Szklarska Poreba. Rob kwam in het sterke veld tot een 50% score met 9 punten uit 9 partijen.



De deelnemers (boven de 60 jaar) hadden namelijk een gemiddelde speelsterkte van ruim 1100 KNDB ratingpunten. In MFC De Baron in Dedemsvaart werd zaterdag 26 oktober het damtoernooi “Over de IJssel 2024” gehouden, waar een 50-tal dammers aan deelnamen. De spelers waren op rating ondergebracht in groepjes van 4 spelers met een speeltempo van 1 uur per speler/partij. Geert Lubberink uit Winschoten kwam in de 1e klasse A tot de 1e prijs met 5 punten uit 3 partijen. Tweede, na barrage met Kasper Hegen uit Enschede, werd John Folkers uit Steenwijk.

Zondag 27 oktober stond in de Voltaschool in Beilen het “NK-Rapid damweek Hijken DTC 2024” op de damkalender. Voor Damclub Winschoten namen deel, Jan Starke uit Oude Pekela, Jilje Scheeringa uit Finsterwolde en Ben Dekens uit Eext.

Jan Starke 3e in ratinggroep NK-Rapid

Aan het “NK-Rapid damweek Hijken DTC 2024” in de Voltaschool in Beilen namen 50 spelers mee, die 8 ronden “Zwitsers systeem” afwerkten onder een speeltempo van “Fischer 15 minuten + 5 seconden per zet”. De speelsterkte van de 50 deelnemers was ruim 1080 KNDB ratingpunten. Jan Starke kwam met 7 punten uit 8 partijen tot een uitstekende prestatie en werd keurig 3e in zijn ratinggroep tot 900 punten. Ben Dekens en Jilje Scheeringa kwamen beide tot 5 punten.

Persoonlijk Provinciaal Kampioenschap (PPK) dammen

Donderdag 24 oktober kwam Johan Tuenter uit Westerlee in de eerste klasse tot winst tegen Rudolf Schwab uit Onderdendam en vrijdagavond 25 oktober kwam Jakob Pronk, uit Winschoten in de hoofdklasse, in het Kostverloren Kwartier in Groningen, een puntendeling overeen met Katrinus Posthumus uit Leek. Het speeltempo in dit zogenaamde rondtoernooi is “Fischer 40 minuten + 1 minuut per zet”. Deze titelstrijd staat overigens onder auspiciën van de Provinciaal Groningse Dambond (PGD)

WK-veteranen

Rob Knevel uit Midwolda was van 14 t/m 21 oktober één van de deelnemers bij het WK-veteranen. Dit zijn overigens spelers die de leeftijdsgrens van 60 jaar zijn gepasseerd.

In zijn leeftijdsgroep werd Rob keurig 9e. Dit WK stond onder auspiciën van de FMJD, oftewel de Werelddambond. De 9 ronden “Zwitsers systeem” werden afgewerkt onder een speeltempo van “Fischer 80 minuten + 1 minuut per zet”

Geert Lubberink