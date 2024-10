Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 28 oktober, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN EN MOTREGEN | VOORLOPIG WEINIG ZON

Na het mooie weekend is het vandaag bewolkt en er zal geregeld wat regen of motregen gaan vallen. Het kan gaandeweg de middag en vanavond ook nevelig worden maar heel koud is het niet: de maximumtemperatuur is 14 á 15 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vannacht en morgen is het zeker ook niet droog want vaak valt er dan regen of motregen en de zon zien we morgen daardoor niet. Maxmum morgen 13 á 14 graden en ook morgen een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten, windkracht 2 tot 4.

Op woensdag wordt het beter maar eerst is het nog bewolkt met kans op motregen, op de donderdag is het wél droog met zonnige perioden. Maar op vrijdag is er weer meer bewolking en is er kans op een bui. Maximumtemperatuur later in de week nog steeds 13 á 14 graden en nacht-temperaturen in die periode van 9 á 10 graden.