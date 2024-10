Uitverkochte Instameet Groningen Fotowedstrijd groot succes

GRONINGEN – “Breng een ode aan Groningen”, begin juli was dit de oproep die Marketing Groningen deed aan haar bewoners in hun nieuwste campagne. De campagne, met de naam ‘Love, Groningen’, is

bedoeld om de trots van de Groningers aan te wakkeren. Afgelopen zondag werd in het verlengde

van deze campagne een Instameet fotowedstrijd georganiseerd.

‘Dit jaar vieren we de liefde voor de stad en brengen we odes aan Groningen’ vertelt Pers&PR Manager Annika Hijlkema (Marketing Groningen). Een Instameet is een ontmoeting van mensen met een passie voor fotografie en voor Instagram, het social media platform. De start was in het Groninger Museum. Na de workshop van fotograaf Alwin van Wijngaarden gingen de enthousiaste fotografen met een

plattegrond van Lutje Lokaal (zet zich in voor de lokale ondernemers in Stad) de stad in om hun talent te laten zien en de schoonheid van de stad door de lens vast te leggen.

Door de foto’s te delen via de hashtags #Instameetgroningen #visitgroningen en #odeaan050 worden zondag 30 november de winnaars bekend gemaakt. Foto Sipkes, al 85 jaar specialist in fotografie, stelt voor de winnaars drie mooie prijzen beschikbaar. Daarnaast worden de winnende foto’s in de maand december in de Groninger Store, gevestigd op de begane grond van het Forum, tentoongesteld.



Instameet Groningen is ontstaan naar een idee van Fotograaf Dillen van der Molen en werd

mede mogelijk gemaakt door Marketing Groningen, Foto Sipkes, Lutje Lokaal en Groninger

Museum.

Annika Hijlkema, Manager Pers, PR & Travel Trade