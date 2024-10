Ontdek de wereld door een microscoop tijdens de Microscopiedag in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Op 9 november 2024 organiseert Bibliotheek Veendam de Microscopiedag. Deze dag staat tussen 13.00 en 15.30 uur volledig in het teken van het ontdekken van de onzichtbare wereld om ons heen. Door verschillende activiteiten kunnen bezoekers, jong en oud, kennismaken met microscopie en leren over wat er allemaal te zien is onder de microscoop.



Frits Zernike en de microscoop

In november is het 71 jaar geleden dat Frits Zernike, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Nobelprijs voor de natuurkunde won voor de ontwikkeling van een microscoop die levende cellen zichtbaar maakt. Op 9 november worden zijn prestaties gevierd met microscopen in verschillende Groningse bibliotheken. De Microscopiedag is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen.



Tijdens de Microscopiedag kunnen kinderen (4-12 jaar) langskomen om als een echte wetenschapper te experimenteren met de microscoop! Hoe ziet bijvoorbeeld je eigen haar eruit als je het van dichtbij bekijkt, of zand, of… schimmelkaas? Daarnaast kan je een speurtocht over bacteriën doen.

Sommige dingen zien er van dichtbij heel mooi uit, of juist raar, of vies… Kom zelf maar eens kijken!

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de Bibliotheek.

Voor meer informatie over deze dag en het volledige programma kun je terecht op biblionetgroningen.nl/microscopiedag.

Maaike Hermse