Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 29 oktober, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW BEWOLKT | SOMS DRULERIG

Het is ook vandaag een bewolkte toestand en ook vandaag valt er af en een beetje regen of motregen. Enn dus is het bij fasen wat druilerig weer. De hele dag is er ook een matige zuidwestenwind en de temperatuur shommelt rond 14 graden.

Dus koud is het niet écht en ook de komende dagen zijn ook vrij zacht met vannacht een temperatuur rond 11 graden en morgenmiddag een maximum van 14 graden. De wind draait vannacht naar het noordwesten maar voor het weer maakt dat weinig uit, want ook vannacht en morgen valt er af en toe een beetje regen. Later komen er enkele bredere opklaringen voor, maar daardoor is er morgenavond en donderdagnacht ook weer kans op mist.

Donderdag verloopt dan ook nevelig met mist en af en toe zon, maar het is droog. Vrijdag valt er later op de dag een enkele bui maar het volgende weekend lijkt droog te zijn, met zonnige perioden.