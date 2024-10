Statenfracties eisen duidelijkheid: wil Schiphol wel instappen in Groningen Airport Eelde?

GRONINGEN, EELDE – “Ik hoop echt dat het binnen nu en een jaar rond is.” Met dit antwoord schetste gedeputeerde Emmens een zeer rooskleurig beeld over de termijn waarop de Schiphol Group een financieel aandeel zou nemen in Groningen Airport Eelde. Maar uit een reactie van de Schiphol Group zelf blijkt dit totaal niet aan de orde te zijn. Meerdere politieke fracties uit de Provinciale Staten van Groningen eisen daarom om duidelijkheid van het college: wil de Schiphol Group eigenlijk wel instappen in de luchthaven?

Eind vorig jaar besloot de Provincie Groningen een bedrag van 23 miljoen euro over een periode van 10 jaar te investeren in Groningen Airport Eelde. Als onderbouwing hiervoor wordt gemeld dat door de meerjarige financiële zekerheid de Schiphol Group binnen afzienbare tijd aandeelhouder zou willen worden in het vliegveld. In beantwoording op de vraag of Schiphol de beschikbare aandelen van de gemeente Tynaarlo over wil nemen herbevestigde Groninger bestuurder Emmens de hoop dat dit mogelijk binnen een jaar zal gebeuren. Hiermee wordt een rooskleurig toekomstbeeld neergezet waarbij GAE zich met steun van Schiphol snel kan ontwikkelen tot een luchthaven van nationaal belang.

In realiteit blijkt niets minder waar. De Schiphol Group zelf geeft in de media aan ‘momenteel geen noodzaak te zien om de luchthaven financieel te helpen met een aandelenovername.’ Naast deze pijnlijke afwijzing van de Groningse avances werd deze week ook bekend dat Schiphol alleen oog heeft voor een andere luchthaven. Tijdens de kabinetsonderhandelingen in mei stuurde de Schiphol Group een ‘dreigbrief’ aan de formerende partijen, waarin het niet openen van Lelystad Airport ‘economisch onverantwoord’ en ‘geen optie’ wordt genoemd. Het handelen van de Schiphol Group staat daarmee haaks op de optimistische uitspraken van gedeputeerde Emmens.

De fracties van GroenLinks, D66, SP, PvdD en Volt zijn klaar met de Groningse luchtfietserij en eisen dat het college duidelijkheid geeft over de Schiphol Group: “De uitspraken van gedeputeerde Emmens wekken onterechte en onrealistische verwachtingen over het instappen van de Schiphol Group. Ondertussen blijkt uit de reactie en het handelen van Schiphol op geen enkele manier interesse in Groningen Airport Eelde. De manier waarop we geïnformeerd worden en het wensdenken van het college baart ons grote zorgen: wij verwachten als volksvertegenwoordigers heldere en eerlijke informatie. Wij willen toekomstbestendige en transparante keuzes die passen bij onze regio, geen nieuwe miljoeneninvestering in een bodemloze put. Eindeloos wachten is geen optie, het moet duidelijk worden of Schiphol in wil stappen of niet!”

GroenLinks Groningen