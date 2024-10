Warmlopen voor de Nedersaksenlijn tijdens de Nedersaksenlijn Run

EMMEN, TER APEL, STADSKANAAL – Warmlopen voor de Nedersaksenlijn! Het kan op zaterdag 23 november. Hardlopend langs het traject van het ontbrekende stuk spoor van de Nedersaksenlijn tussen Emmen en Stadskanaal. Een afstand van maximaal 35 kilometer, opgedeeld in zeven stukken van vijf kilometer. De organisatie is in handen van de Stichting Nedersaksenlijn met medewerking van de Stadskanaal Runners.

De Nedersaksenlijn Run start om 13.00 uur op het Stadionplein bij de atletiekbaan in Emmen en eindigt tussen 16.30 en 17.30 op de toekomstige stationslocatie in Stadskanaal, bij Makeport Mercurius. Er rijden bussen mee om de deelnemers onderweg op te pikken en uit te zetten op de tussenstations.



Waarom de Nedersaksenlijn Run, waarom als regio ‘warmlopen voor de Nedersaksenlijn’?

Omdat we als regio aan de Tweede Kamer willen laten zien dat de Nedersaksenlijn er komt en dat we er als regio voor warmlopen, zeggen de organisatoren. De datum van zaterdag 23 november is heel bewust gekozen, zegt Melle Mulder, voorzitter van de Stichting Nedersaksenlijn namens de betrokken partijen, omdat “op maandag 25 november de Tweede Kamer spreekt over de Nedersaksenlijn en duidelijk wordt hoe het verder gaat. Ze spreken over de onderzoeken die inmiddels zijn gedaan en over de volgende stap. Ook moet dan in feite de financiering van het hele project van 185 kilometer spoor tussen Enschede en Groningen via Emmen, Ter Apel en Stadskanaal en Groningen worden geregeld. De Run is dus voorafgaand aan een belangrijk moment in Den Haag. En daar zijn we vanuit de regio uiteraard ook weer nadrukkelijk en zichtbaar bij aanwezig.”



Aanmelden om mee te lopen kan via deze link https://ap.lc/vaXyG

Of deze QR-code

