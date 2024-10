Beetlejuice is terug: grappig griezelig goede Halloween-special in De Klinker

WINSCHOTEN – Maak Halloween extra spannend en bekijk de nieuwe film Beetlejuice Beetlejuice.

In Beetlejuice Beetlejuice keert de familie Deetz terug naar het mysterieuze dorpje Winter River. Lydia, die jaren geleden een bizarre ontmoeting had met de onvoorspelbare geest Beetlejuice, staat opnieuw voor een verrassing wanneer haar dochter Astrid per ongeluk de poort naar het hiernamaals opent. Wat volgt is een wild avontuur vol humor, spanning en onverwachte gebeurtenissen, waarbij Beetlejuice weer opduikt om de boel flink op te schudden.

Wanneer: donderdag 31 oktober tijdens Halloween

Waar: in De Klinker

Hoe laat: 20:00 uur

Naast Beetlejuice Beetlejuice zijn er nog een hoop andere films te zien zoals de documentaire Beyond: an ode to the Earth. Van de makers van De nieuwe wildernis in samenwerking met astronaut André Kuipers. Maak ruimte voor nieuwe emoties met de Disney en Pixar hit Inside Out 2. Daarnaast regent het sterren bij de alom geprezen film Emilia Perèz.

Het hele filmprogramma lees je op www.indeklinker.nl

Susanne Visser