Klaas Spekken derde bij San Remo senior festival in Italië

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 30 oktober, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE DAGEN | PAS ZONDAG MEER ZON

Ook vandaag overheerst de bewolking en af en toe kan er nog een drup motregen vallen, maar vooral vanmiddag komt de zon er ook even bij. Het is daarbij heel rustig weer met een zwakke wind uit noordwest tot west, de maximumtemeratuur is 13 á 14 graden.

Morgen zit er ook maar weinig beweging in de lucht met een zwak windje uit het westen tot zuidwesten. Maar het is droog en de zon maakt iets meer kans om er doorheen te komen. Voor de temperatuur maakt het weinig uit, die daalt vannacht tot 9 á 10 graden en stijgt morgen tot ongeveer 13 graden.

Vrijdag en zaterdag is het vaak ook nog bewolkt met maar af en toe zon. Het zal pas vanaf zondag zijn dat er meer zon te zien is, want dan draait de wind naar oost tot zuidoost. De temperatuur gaat in het weekend iets omlaag: maximum dan van 11 tot 13 graden en minima in de nacht rond 5 graden.