Rechter legt COA dwangsom van 50.000 euro bij meer dan 2.000 asielzoekers in aanmeldcentrum Ter Apel op

TER APEL – Als er meer dan tweeduizend asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven, moet het COA de gemeente Westerwolde per dag een dwangsom van 50.000 euro betalen. De dwangsom gaat over twee weken in.

Dit heeft de rechtbank in Groningen vanmiddag bepaald. Het bedrag kan oplopen tot maximaal 5 miljoen euro. Ook is er duidelijkheid over het moment dat het maximum aantal van 2.000 asielzoekers wordt bereikt. Volgens het COA gaat het om het verblijf tijdens de nacht, maar de gemeente vindt dat ook het aantal asielzoekers dat overdag in het aanmeldcentrum verblijft meetelt. Hierin is de gemeente door de rechter in het gelijk gesteld. Volgens een overzicht dat het COA publiceert wordt het aantal van 2.000 nog steeds overschreden.

Het is de tweede keer dat het COA een dwangsom krijgt opgelegd. Begin dit jaar moest het COA 15.000 euro per dag betalen wanneer er meer dan 2.000 asielzoekers in het aanmeldcentrum verbleven. Het maximum bedrag van van 1,5 miljoen euro was na enkele maanden al bereikt.