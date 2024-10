Volop activiteit in de bibliotheken in de gemeente Stadskanaal tijdens Heel Nederland Leest



GEMEENTE STADSKANAAL – Tijdens Heel Nederland Leest in november 2024 organiseert Bibliotheek Stadskanaal volop activiteiten. Tijdens Heel Nederland Leest in 2024 kan iedereen in november bij de bibliotheek een gratis exemplaar ophalen van Joe Speedboot van Tommy Wieringa, zodat we een maand lang allemaal hetzelfde lezen. Dit boek is gratis op te halen, ook als je geen lid bent.



Heel Nederland Leest

Wat gebeurt er met je als je iemand ziet die hetzelfde boek leest als jij? Je voelt meteen een band en wilt weten wat de ander van het verhaal vindt. Hetzelfde boek lezen brengt mensen samen: je hebt meteen iets om over te praten. Tijdens Heel Nederland Leest in 2024 kan iedereen in november bij de bibliotheek een gratis exemplaar ophalen van Joe Speedboot van Tommy Wieringa, zodat we een maand lang allemaal hetzelfde lezen. Ook is er een grootlettereditie beschikbaar én een editie in makkelijke taal. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om jouw boek op te halen.



Activiteiten in Bibliotheek Stadskanaal

In het kader van Heel Nederland Leest organiseert Bibliotheek Stadskanaal meerdere activiteiten voor volwassenen:

-Spreekuur e-book of luisterboek installeren: donderdag 14 november van 15:00-16:00u

Neem je eigen laptop + e-reader, telefoon of iPad mee en we zorgen dat je snel en gemakkelijk toegang hebt tot de digitale boekenwereld!

-Pop-up schrijfcafé: zaterdag 16 november van 14:00-16:00u

-Lezing Mythisch Stadskanaal: zaterdag 23 november van 14:00-15:30u

Activiteit in Bibliotheek Onstwedde

Spreekuur e-book of luisterboek installeren: dinsdag 26 november van 10:00-11:00u

Neem je eigen laptop + e-reader, telefoon of iPad mee en we zorgen dat je snel en gemakkelijk toegang hebt tot de digitale boekenwereld!

Activiteiten in Bibliotheek Musselkanaal

Workshop Boekbinden: donderdag 7 november van 15:00-16:30u

Spreekuur e-book of luisterboek installeren: donderdag 28 november van 15:00-16:00u

Neem je eigen laptop + e-reader, telefoon of iPad mee en we zorgen dat je snel en gemakkelijk toegang hebt tot de digitale boekenwereld!

Meer informatie

Bekijk het volledige programma van Heel Nederland Leest op www.biblionetgroningen.nl/heelnederlandleest

Valerie Kruijer