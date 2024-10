Dierenkliniek Parkstad Dierenartsen officieel geopend

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 31 oktober, 08:30 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN ZON | LANGE TIJD RUSTIG

Ook vandaag is het erg rustig weer met een zwakke zuidwestenwind, maar ook vandaag is de lucht vochtig en dat betekent dat er vaak veel bewolking is. En misschien dat daar vandaag een klein buitje met wat motregen uit valt. Maar meestal is het droog en net als gisteren kan de zon soms even doorbreken. De maximumtemperatuur voor vandaag is 14 á 15 graden dus het is relatief zacht.

Morgen is er ietsje meer wind maar dat zal nog niet veel verschil maken want ook dan is er vrij veel bewolking met maar af en toe een beetje zon. En bij de windkracht 3 van morgenmiddag wordt het 13 á 14 graden.

In het weekend gaat de zon meer kans maken want dan draait de wind naar het oosten tot zuidoosten. Veel wind is er ook dan niet en zaterdag is er daardoor zeker nog kans op mist,, maar zondag is het vrij zonnig. Maximum vanaf het weekend van 10 tot 12 graden, minima dalend tot rond 4 graden.