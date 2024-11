Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 1 november, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN KLEINE BUI | HIERNA MEER ZON

Ook vandaag is het niet veel anders dan de laatste dagen. De bewolking overheerst en die laat maar een paar kleine opklaringen toe. Bovendien kan er later vandaag en vanavond een kleine bui of wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen en vanavond uit het westen tot noord-westen. De maximumtemperatuur is bij dat alles ongeveer 14 graden.

Voor morgen zijn er betere kansen dat de zon gaat doorbreken. Want vannacht draait de wind naar het noorden en morgen naar het oosten. Hard waait het morgen niet, maar die noorden- en oostenwind voeren wat drogere lucht naar ons toe. Vannacht is er eerst nog kans op een enkele bui maar later komen er enkele opklaringen. En daardoor is er morgen geregeld wat zon. Het is morgen ook droog, er komt windkracht 3 te staan en de maximumtemperatuur is morgen 11 á 12 graden.

Zondag is het nog wat frisser want dan wordt het maar 10 graden, en ’s nachts daalt het naar 2 tot 4 graden. Bovendien is er dan minder wind en dat betekent kans op mistbanken. Maar overdag komt er ook veel zon en daarmee wordt het zondag een vriendelijke dag. Maandag is er ook een mix van mistbanken en zon, daarna wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Maxima begin volgende week rond 11 graden en kans op nachtvorst aan de grond.