Meer locaties dan ooit tijdens de Natuurwerkdagen 2024

GRONINGEN – De vierentwintigste editie van de Natuurwerkdag was er een om trots op te zijn. Het was perfect buitenklusweer en op 43 locaties in de provincie Groningen gingen 664 inwoners aan de slag met klussen die bijdragen aan behoud en herstel van natuur. Het hoogste aantal locaties ooit in onze provincie! De Natuurwerkdag is een landelijk evenement, in Groningen organiseert Landschapsbeheer Groningen deze buitenwerkdag.



Openingshandeling Onderdendamsterbos

Op zaterdag 2 november opende Henk Emmens, gedeputeerde van de provincie Groningen, de

Natuurwerkdagen in Onderdendam. Na het welkom door Peter Hellinga (directeur van Landschapsbeheer Groningen) mochten dorpskinderen Flora, Valentina en Oscar samen met Emmens de eerste bollen in de grond stoppen. Een mooi startsein voor de veertig klussers in Onderdendam, die daar tijdens deze Natuurwerkdag nog bijna 12.000 aan toevoegden.



Poten en planten

Vele handen in de provincie werden vrijdag en zaterdag vies van het pootwerk en andere klussen. Op

44 locaties werd gesnoeid, gesjouwd en geknot. En dat is een record. Projectleider Elmar Schraa: “We zijn echt trots op het aantal locaties, 43 is meer dan ooit. Daaronder zijn 5 voedselbossen, die in de provincie echt in opkomst zijn. Eerder werd veel gezaagd. We zien nu een verschuiving naar poten en planten voor de toekomst.” Naast de voedselbossen zijn er onder de nieuwe locaties veel dorpstuinen. Peter Hellinga: “We merken dat lokale initiatieven veel meer opkomen. Zo wordt er in meerdere dorpen gewerkt aan dorpstuinen. Deze initiatieven komen echt vanuit de inwoners.”



Goud waard

Emmens benadrukte het belang van vrijwilligers in het groen: “Natuurorganisaties kunnen niet zonder vrijwilligers. Voor een leefbaar, mooi en goed onderhouden landschap heb je de hulp nodig van mensen die vrijwillig hun handen uit de mouwen steken. Vrijwilligers krijgen niet betaald maar ze zijn wel goud waard! De provincie Groningen kan dit alleen maar toejuichen en waardeert de inzet van deze mensen enorm.”



Klussen door de hele provincie

Ook op andere locaties in de provincie werd geklust. Zo werden in Noordwijk boomwallen aangeplant, werd er op landgoed Ekenstein in Appingedam gehooid en stond er in het Drevenbos in Hoogezand zelfs iemand met lieslaarzen in het water. In Uithuizen en Delfzijl werd meegewerkt door scoutingleden, in Slochteren hielp de Rotary een handje en door de hele provincie werkten wethouders en gemeenteraadsleden mee in het groen.



Over Landschapsbeheer Groningen

Landschapsbeheer Groningen stimuleert en ondersteunt groen vrijwilligerswerk door de hele provincie Groningen.

Landschapsbeheer Groningen

Foto’s: Irene Lantman