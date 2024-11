Politie onderzoekt zedenincident in Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 2 november, 09:00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON BREEKT DOOR | RUSTIGE EN DROGE WEEK

Het vochtige weer van de laatste dagen is voor een tijdje voorbij want uit het noorden is iets drogere lucht gekomen. Het is vandaag nog niet helemaal helder, maar er zijn vooral vanmiddag toch flinke zonnige perioden. Het is dus droog, en bij een zwakke wind tussen noord en oost komt de temperatuur uit rond 11 graden.

Maar vanavond en vannacht koelt het snel af, naar een minimum rond +1 graad. Die kou geeft aanleiding tot enkele mistbanken en er is dus ook kans op vorst aan de grond. Morgen gaan we daar dan ook mee beginnen: met een paar mistanken, kou, en weinig wind. Morgenmiddag wordt het nog 9 graden en dan is het overwegend zonnig met een zwakke oostenwind.

Na dit weekend is het aanhoudend rustig weer, door een groot hogedrukgebied boven het meeste van Midden- en West-Europa. Er is meestal maar een zwakke wind en dat geeft kans op mistbanken of wat laaghangende bewolking. Maar de zon zal de overhand hebben en het is tot in het volgende weekend zeer waarschijnlijk droog. Maximumtemperaturen volgende week rond 12 graden, minima rond een graad of 4.