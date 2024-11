Camino Groningen en bekendmaking Meest Gastvrije Ondernemer van Groningen

GRONINGEN – Aanstaande zaterdag 9 november 2024 vindt de Camino Groningen plaats: de seizoensafsluiting en huldiging van deelnemers aan het Pronkjewailpad in de Martinikerk in Groningen.

Op de tweede zaterdag in november vindt de jaarlijkse Camino Groningen plaats, een laatste gezamenlijke etappe van het Pronkjewailpad. Tijdens deze feestelijke seizoensafsluiting worden alle wandelaars gehuldigd die een volledige route van ruim 250 km door Groningen hebben voltooid. Tevens wordt de Meest Gastvrije Ondernemer van Groningen 2024 bekendgemaakt.



Gastvrije pelgrimstocht

De Camino Groningen start dit jaar op 9 november vanaf de Dorpskerk in Haren en finisht in de Maartenskerk (Martinikerk) in Groningen. Er wordt gewandeld in 2 groepen van zo’n 50 wandelaars. Onderweg gaan zij mogelijk enkele iconen (belangrijke personen) van Groningen ‘letterlijk’ tegen het lijf lopen passend bij het thema van 2024. Ook zal een tipje van de sluier worden opgelicht over het nieuwe thema in 2025 en zal de opzet van het Pronkjewailpad veranderen en toegankelijker worden. Deze pelgrimstocht staat ook in het teken van Sint Maarten. Het campagnebeeld van het Pronkjewailpad, waarbij gastvrijheid, rust en bezinning onderweg centraal staan.



Gezamenlijke optocht met Sint Martinus

Tussen 16.00-16.15 uur verzamelen de twee groepen wandelaars zich bij het Hereplein in Groningen. Vanaf dit punt voegen zij zich bij de St. Martinusoptocht, waarbij een grote groep kinderen met lampionnen hen voorgaat naar de Martinikerk. Ook Sint Martinus te paard zal hierbij aanwezig zijn, met in zijn gevolg Romeinse soldaten. De stoet wordt muzikaal begeleid door Showband Noordenveld uit Roden en wandelt via de Herestraat, Zuiderdiep, Oosterstraat, Grote Markt naar de Martinikerk.



Programma Martinikerk met bekendmaking Meest Gastvrije Ondernemer

Rond 16:45 uur start het programma na de huldiging van de wandelaars van Pronkjewailpad en zal de prijs voor de Meest Gastvrije Ondernemer van Groningen 2024 bekend worden gemaakt. Afgelopen jaren bleken genomineerden op verrassend verschillende manieren deze prijs in de wacht te hebben gesleept. Groningen heeft dan ook veel te bieden, meer dan we als Groningers vaak zelf beseffen. Gastvrijheid levert uitnodigend, daar een grote bijdrage aan.



Volledige programma zaterdag 9 november

11.45-12.15 uur, Start wandelaars Camino Groningen, slotetappe Pronkjewailpad, vanuit Dorpskerk Haren.

16.00-16.15 uur, Samensmelting wandelaars en kinderen met lampions Sint Maarten, op Hereplein Groningen.

16.15-16.45 uur, Start optocht wandelaars met kinderen naar Martinikerk, begeleid door Sint Martinus te paard en muziekkorps Noordenveld, vanaf Hereplein Groningen.

16.45-17.45 uur, Programma Martinikerk, ontvangst en huldiging wandelaars en Meest Gastvrije

Ondernemer 2024.

Bekendmaking nieuwe opzet van het Pronkjewailpad in 2025 en toelichting op nieuwe thema +

route. Voortgang Gulden Martinusweg.

