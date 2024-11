Dammen bij “Kids Fun Day’s” inWinschoten succesvol verlopen

WINSCHOTEN – In de herfstvakantie, van 29 t/m 31 oktober, vonden in de Winschoter sporthal aan de Mr. D.U. Stikkerlaan de “Kids Fun Day’s” plaats voor basisschoolleerlingen in de gemeente Oldambt. De organisatie, onder leiding van Wilma Hassinck-Bunt, had voor de jongelui een keur aan activiteiten op de planning staan, zoals knutselen, schminken, nepwonden maken, dansen, brandweerdemonstraties, dierenambulance, kickboksen, educatieve bijdrage van Het Groninger Museum, de Bostuin en dammen. Drie dagen achtereen konden de leerlingen op een laagdrempelige manier aan bovenstaande onderdelen deelnemen van 13:30 uur tot 16:30 uur.

Damclub Winschoten

De crew van Damclub Winschoten mocht zich, dinsdagmiddag, eveneens verheugen in een grote publieke belangstelling. De liefhebbers voor de damsport konden in de hal van de sporthal aanschuiven voor een ontspannen dampartij. De kinderen konden vervolgens geheel vrijblijvend informatie inwinnen omtrent het reilen en zeilen bij Damclub Winschoten. De beginnende dammers kwamen vervolgens spelenderwijs in contact met de spelregels. Zoals hoe moet het dambord liggen en slaan met dam of schijf is verplicht, ook achteruit. Echter damslag gaat niet voor. Meerslag wel en aanraken is zetten. In de wandelgangen had menig basisschoolleerling een goed gevoel voor het damspel en wilde het “verlanglijstje”, in de decembermaand, graag aanvullen met een dambord en schijven.

Jeugdafdeling Damclub Winschoten

De jeugdafdeling van Damclub Winschoten, voor basisschoolleerlingen, zetelt elke woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur in bibliotheek Winschoten. In de “cursusruimte” van de bibliotheek kunnen liefhebbers binnenlopen voor gratis damles/breintraining.

Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen de bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.

Geert Lubberink

Foto’s: Haykaram en Geert Lubberink