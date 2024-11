Hé doe! Komst ook op Adrillen?

WINSCHOTEN – Morgen is de Allerheiligenmarkt in Winschoten, al decennia geleden verbasterd tot kortweg Adrillen. Op het evenement vind je naast een breed scala aan zo’n 80 marktkramen nog heel veel andere leuke dingen om te doen. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan de kermis op het Marktplein of duik gezellig de horeca in. En wie weet: misschien kom je tijdens het struinen over de markt wel een leuke straattheater act tegen.

Om 09.50 uur zullen de stadsomroepers van de gemeente Oldambt en de gemeente Leer de dag inluiden, gevolgd door een toespraak van burgemeester Cora-Yfke Sikkema. De officiële openingshandeling vindt om 10.00 uur plaats door middel van een kanonschot voor het stadhuis.



De Hobbymarkt keert terug

Voor het eerst sinds vijf jaar is de Hobbymarkt weer onderdeel van het evenement. Deze vindt plaats in de Harbour Club (Havenkade-West 3, Winschoten) waar van 09.00 tot 17.00 uur bezoekers kunnen struinen langs diverse kraampjes met hobbyartikelen en demonstraties. De Hobbymarkt, die altijd populair was in de regio, biedt een breed scala aan interacties, demonstraties en zelfgemaakte spullen.



Activiteiten op Marktplein

Naast de kermis kunnen bezoekers in de Marktpleinkerk genieten van een doorlopende tentoonstelling en filmvertoning over de geschiedenis van Adrillen. Deze activiteiten worden verzorgd door Stichting Oud Winschoten en het Winschoter Stadsjournaal.

Ook bijzonder dit jaar is de terugkeer van de feesttent, die overdag ruimte biedt aan sport- en bewegingsactiviteiten. Zo kun je vanaf 09:30 uur meebewegen met lifestylecoach Duco Bauwens, onder de noemer ‘Oldambt in Beweging’. Aan het einde van de middag verandert de feesttent in een sfeervolle locatie voor live-optredens en gezelligheid.

Voorheen werd een week later Lutje Adrillen in een bescheidenere vorm georganiseerd. Het college van Oldambt heeft echter besloten om Lutje Adrillen vanaf dit jaar stop te zetten.