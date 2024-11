DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Haren

Tussen vrijdag 18.09 en zaterdag 08.20 uur is door een onbekend persoon aan de Schulstraße in Haren een geparkeerde grijze BMW aangereden. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.

Meppen

Bij een ongeval op de B70 bij Meppen is vannacht om half één een 41 jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij belandde door onbekende oorzaak met zijn BMW in de berm en botste tegen een boom. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt 7.000 euro.

Dörpen

De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval dat gisteravond rond half negen ter hoogte van wegwerkzaamheden aan de B70 bij Dörpen plaatsvond. Een automobilist botste daar met zijn Fiat tegen een voertuig die betrokken was bij de werkzaamheden. Hij ging er vervolgens vandoor, maar kon korte tijd later door de politie worden aangehouden. Getuigen van het ongeval worden verzocht de politie van papenburg te bellen 04961/9260.