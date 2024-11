Ook vandaag wordt aan het spoor gewerkt

GRONINGEN, BAD NIEUWESCHANS – In opdracht van de provincie Groningen wordt aan een betere en snellere treinverbinding tussen Groningen en Bremen in Duitsland, de Wunderline, gewerkt.

In de herfstvakantie reden er geen treinen tussen Groningen en Veendam en tussen Groningen en Bad Nieuweschans. Arriva zet tot en met vandaag bussen in.

ProRail werkte tussen Sappemeer en Zuidbroek aan het spoor. Treinen moeten daar in de toekomst in verband met de Wunderline sneller gaan rijden. Tussen Sappemeer en Zuidbroek verstevigden ProRail en Gebr. de Koning de ondergrond. Daarvoor werden onder meer damwanden en zogeheten H-profielen aangebracht. Verder waren er op het traject grondwerkzaamheden en kabel- en leidingwerk. Na de werkzaamheden kunnen treinen met 130 kilometer per uur over dat traject rijden, in plaats van de huidig toegestane 100 kilometer per uur.

Foto’s van de werkzaamheden bij Bad Nieuweschans en Bunde zijn gemaakt door Mazzelmoaze.