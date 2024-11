Voetbalvereniging Noordster in de ban van Halloween

OUDE PEKELA – Zaterdagavond was het griezeltijd rondom de velden van voetbalvereniging Noordster uit Oude Pekela.

Om 18.00 uur waren de kleinste voetballers aan de beurt om spoken en griezels op te zoeken. Om de spanning op te voeren werd eerst een griezelig verhaal verteld. Na dit verhaal konden de kinderen op “bezoek” bij de wezens rondom de velden. Dit was voor sommigen toch wel erg spannend, maar

het bleken allemaal vriendelijke wezens te zijn, die de kinderen, die dat wilden, een high five gaven. Iedereen kwam weer veilig aan in de kantine.

Om 20.00 uur veranderde het Pekelderbos in een griezelbos.

In het Pekelderbos waren zo’n 30 tal figuren verstopt. Ze werden bezocht door de dapperen van Noordster. Nadat ze een stukje het bos in waren gelopen, werden de groepen opgewacht door een non, die na een poosje werd weggesleurd en aan het pad werd achtergelaten. De deelnemers kwamen vervolgens meerdere griezels tegen, zoals een bruidspaar, een man met kettingzaag en een clown die midden op het pad zat. Ook werden de bezoekers welkom geheten in een slagerij, waar het bloederig aan toe ging.

Aan het einde van de avond keerden alle deelnemers van deze succesvolle spooktocht weer veilig terug in de kantine van Noordster en keerde rond 23.00 uur in het Pekelderbos de rust weer terug.

Tekst en foto’s: Fred Stötefalk