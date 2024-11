Vogelvereniging Musselkanaal e.o. organiseert show in d’Oale Schoule Ter Apelkanaal

TER APELKANAAL – Op 15 en 16 november vind in het dorpshuis d’Oale school in Ter Apelkanaal de jaarlijkse vogelshow van vogelvereniging Musselkanaal en omstreken plaats.



Op 15 november om 19:30 is de opening en prijsuitreiking van de show.

Op 16 november is de show geopend van 9:00 tot 14:30.

Er is een grote verloting aanwezig!

Dit jaar is er ook een verkoop van een aanbod vogelvoeders van BirdSupreme.

Hoofdsponsor van de show is Lasterieshop, deze zaak is gevestigd vlak over de grens bij Ter Apel.

Henri Hilverts