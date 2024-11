Westerwolde nestelt zich in de top drie van de ranglijst na overwinning op Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – In een meer spannende dan goede wedstrijd heeft Westerwolde zondagmiddag 3 november een 2 – 1 overwinning weten te boeken in en tegen Nieuw-Buinen. Deze spanning was vooral het gevolg van de ontwikkelingen in de eerste vijftien minuten van de wedstrijd en die zodoende onbedoeld een enorme stempel drukten op het verdere verloop van dit treffen. Na de vlotte 2 – 0 voorsprong voor de Vlagtwedders was het Nieuw-Buinen dat flink aandrong en nog voor de rust de aansluitingstreffer wisten te realiseren. In de tweede helft was het voor Westerwolde voornamelijk tegenhouden, hetgeen door gegroepeerd verdedigen op wonderbaarlijke, maar ook vrij simpele manier lukte. Na negentig en nog rijkelijk toegevoegde minuten viel er dan ook een enorme ontlading bij spelers, begeleiding en meegereisde supporters te constateren. Of de kostbare zege helemaal terecht was, laten we maar even in het midden.

Al na drie minuten was het raak voor de ploeg van trainer Wessel Woortman. Na een vrije trap vanaf links door Michel ter Horst viel de door een verdediger van Nieuw-Buinen matig weggewerkte bal, plots voor de voeten van de mee opgekomen verdediger Frank Riks. Met een geplaatst schot van een meter of veertien in de voor hem rechterbenedenhoek liet hij doelman Marcel Waarsing van Nieuw-Buinen kansloos: 0 – 1. Voorwaar een prima begin van de wedstrijd voor de roodwitten.

Voor Nieuw-Buinen direct een reden meer aanvallend ten strijde te trekken, maar misschien nog niet helemaal wetend dat de mogelijkheid tot counteren door Westerwolde op deze wijze vergroot werd. Zo ook in de 15e minuut, toen René v.d. Laan op snelheid de diepte in werd gestuurd, zijn tegenstander eruit liep en met links de bal via de handen van doelman Waarsing in de uiterste bovenhoek van het doel zag verdwijnen: 0 – 2.

Hierna was het hoofdzakelijk Nieuw-Buinen wat de klok sloeg met van de kant van Westerwolde slechts enige spaarzame uitvallen. Westerwolde kwam meer en meer onder druk te staan, hetgeen in de 42e minuut tot de aansluitingstreffer leidde. Het was captain Brandon Meems die met een van richting veranderd schot doelman Erwin Timmer op het verkeerde been zette: 1 – 2. Niet lang daarna floot de deze middag met wisselend succes fluitende scheidsrechter Assen voor het rustsignaal.

Na de thee een wedstrijd die zich hoofdzakelijk op het middenveld afspeelde en globaal gezien maar drie scoringskansen opleverde. De eerste kans was een geplaatst afstandsschot dat net langs de verkeerde kant van de paal van het doel van keeper Timmer van Westerwolde zeilde. De grootste kans op een doelpunt in dit deel van de wedstrijd was echter voor Westerwolde. Indien Joran Luijten in de 80e minuut iets minder zelfzuchtig was geweest en de geheel vrijstaande René v.d. Laan had weten te bereiken, dan was de wedstrijd waarschijnlijk vroegtijdig in het slot gegooid. Maar dat Westerwolde de 2 – 1 voorsprong uiteindelijk over de streep wist te trekken was voor een groot deel de verdienste van doelman Timmer. In de 93e minuut wist hij op katachtige wijze een prima laag ingeschoten bal uit de hoek te ranselen. En toen arbiter Assen, die deze middag wel gele kaarten op zak had voor het wegtrappen van een bal, maar over de schreef gaande overtreding met de mantel der liefde bedekte, voor het laatst floot deze middag, was de opluchting in het Vlagtwedder kamp zichtbaar aanwezig.

Vooraf was het duidelijk dat de winnaar van dit duel in de Buunerdrome geheel of gedeeltelijk zou aansluiten bij de top van het klassement. En dat Westerwolde toch wel enigszins gelukkig als winnaar uit de strijd kwam, betekent dat zij op gelijke hoogte kwamen met de tegenstander van deze middag en dat beide ploegen nu samen met een derde en vierde plaats in de tussenstand de ontstane brede middenmoot aanvoeren met twaalf punten uit zes wedstrijden en daarmee zicht houden op de ploegen die boven hen staan.

Westerwolde krijgt volgende week Gieterveen op bezoek, terwijl Nieuw-Buinen een weekend kan toekijken hoe de concurrentie het er in de zevende speelronde vanaf brengt.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer – Julian Smid – Frank Riks – Rudolf Riks – Luca Kiers – Kevin v.d. Laan – Michel ter Horst (46e min. Milan Kater) – Sander van Hoorn (62e min. Kjell Luijten) – Joran Luijten – René v.d. Laan – Mikai Luijten

Scheidsrechter: dhr. E. Assen

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 6,5

HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER.